AGRESIÓN

Agresión en el Metro: un hombre empuja y golpea a una mujer de 80 años en la estación de Sol

Una agente fuera de servicio ha retenido al sospechoso, que cuenta con múltiples antecedentes

Entrada de la estación de Sol de Metro.

Entrada de la estación de Sol de Metro. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Héctor González

Héctor González

Madrid

Un hombre de alrededor de 40 años ha sido arrestado este martes a mediodía por agredir a una mujer octogenaria en la estación de Sol de Metro de Madrid. El agresor ha empujado violantemente a la víctima cuando se disponía a entrar en el vagón, para después propinarle varios golpes más y amenazar con aplastarle la cabeza contra el suelo.

Según ha informado El Mundo, los hechos han ocurrido en torno a las 12:00 horas en el andén de la Línea 1. Una agente de Policía Nacional fuera de servicio y varios pasajeros han retenido al agresor hasta la llegada de una patrulla de la Policía Municipal, que ha procedido a su detención.

A la llegada de los servicios de emergencias, la mujer se encontraba inconsciente, con un traumatismo craneonencefálica y varias contusiones, por lo que ha sido estabilizada y trasladada al hospital con pronóstico grave.

Según fuentes policiales recogidas por Europa Press, el detenido cuenta con numerosos y variados antecedentes . No se descarta que se le impute un delito de homicidio en grado de tentativa, a la espera de los informes médicos y de la evolución de la víctima.

El incidente ha afectado al servicio de Metro. Los trenes de la Línea 1 en sentido Pinar de Chamartín han dejado de efectuar parada en la estación de Sol durante más de 30 minutos, según ha informado el suburbano en sus redes oficiales.

TEMAS

