Agresión en el Metro: un hombre empuja y golpea a una mujer de 80 años en la estación de Sol

Un hombre de alrededor de 40 años ha sido arrestado este martes a mediodía por agredir a una mujer octogenaria en la estación de Sol de Metro de Madrid. El agresor ha empujado violantemente a la víctima cuando se disponía a entrar en el vagón, para después propinarle varios golpes más y amenazar con aplastarle la cabeza contra el suelo.

Según ha informado El Mundo, los hechos han ocurrido en torno a las 12:00 horas en el andén de la Línea 1. Una agente de Policía Nacional fuera de servicio y varios pasajeros han retenido al agresor hasta la llegada de una patrulla de la Policía Municipal, que ha procedido a su detención.

A la llegada de los servicios de emergencias, la mujer se encontraba inconsciente, con un traumatismo craneonencefálica y varias contusiones, por lo que ha sido estabilizada y trasladada al hospital con pronóstico grave.

Según fuentes policiales recogidas por Europa Press, el detenido cuenta con numerosos y variados antecedentes . No se descarta que se le impute un delito de homicidio en grado de tentativa, a la espera de los informes médicos y de la evolución de la víctima.

El incidente ha afectado al servicio de Metro. Los trenes de la Línea 1 en sentido Pinar de Chamartín han dejado de efectuar parada en la estación de Sol durante más de 30 minutos, según ha informado el suburbano en sus redes oficiales.