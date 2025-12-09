Adif y tres empresas prueban la nueva autopista ferroviaria para mercancías entre Madrid y Extremadura

El operador estatal de infraestructuras Adif, junto con las compañías privadas del transporte y la logística Tramesa, TransItalia y Medway (del grupo de la naviera MSC), ha concluido con éxito una simulación de un tren de mercancías que forma parte de la autopista ferroviaria entre las estaciones de Madrid-Abroñigal y Badajoz-Frontera. Una vez operativa, esta nueva línea enlazará con el corredor Valencia-Madrid, la primera autopista ferroviaria en ancho ibérico inaugurada por Adif el año pasado, completando el itinerario entre el puerto de Valencia y Badajoz.

Esta conexión dará continuidad a la autopista del mar entre Italia y el puerto de Valencia, por donde circulan tráficos ro-ro (es decir, cargas como vehículos, camiones y maquinaria) con origen en Italia y Europa del Este. Más allá de Badajoz, el objetivo que manejan Tramesa, Transitalia y Medway es ampliar el corredor de mercancías en tren hasta Portugal.

Estos servicios fomentan la utilización de las infraestructuras ferroviarias existentes y "se genera actividad económica para la explotación de las terminales intermodales en orígenes o destinos y se potencia la actividad logística y ferroviaria con seguridad y calidad en el servicio", aseguran fuentes de Adif. Además de la autopista ferroviaria Valencia-Madrid en ancho ibérico, Adif tiene en servicio la de Barcelona-Le Perthus en ancho estándar. Asimismo, trabaja en más de 20 itinerarios tanto en ancho ibérico como en ancho estándar, tras recibir el interés de operadores logísticos, autoridades portuarias y empresas ferroviarias. La autopista ferroviaria es una solución logística y multimodal que representa importantes ahorros, tanto en costes externos como en emisiones de gases efecto invernadero (GEI).

En carretera, 10.000 camiones menos

En julio de 2024, se puso en marcha el funcionamiento de la primera autopista ferroviaria en la península, ya que permite a los camiones viajar entre Madrid y Valencia subidos al tren ahorrando así emisiones de CO2 a la atmósfera. De hecho, según el cálculo certificado de emisiones conforme a la norma ISO 14064-2, la reducción de gases de efecto invernadero por cada semirremolque en la ruta Valencia-Madrid es del 85%. La nueva terminal de transporte combinado de Valenciaport permite a los remolques de los camiones viajar de Italia a Madrid -y viceversa- haciendo trasbordo en el recinto portuario valenciano y ahorrando así 16.000 toneladas/año de emisiones de CO2 a la atmósfera.

La nueva infraestructura ha supuesto una inversión global de 20 millones de euros, de los cuales la Autoridad Portuaria de València (APV) ha aportado algo más de 3,7 millones y permitirá subir al ferrocarril más de 10.000 camiones anuales. El hecho de que una de las puertas de entrada a la autopista ferroviaria sea el puerto de Valencia hace posible la conexión con las autopistas marítimas que unen a Valencia con los puertos del Mediterráneo. La APV cuenta con una estrategia para mejorar sus infraestructuras ferroviarias – más conexiones y más trenes- con una inversión planificada de 240 millones de euros.