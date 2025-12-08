Viajar en buses de la EMT o en Bicimad será gratuito este martes tras el puente

Los viajes en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y en el servicio de bicicleta pública Bicimad volverán a ser gratuitos este martes, 9 de diciembre, coincidiendo con el primer día laborable tras el puente de la Constitución.

Entre las 00.00 y las 23.59 horas, desplazarse en cualquiera de los autobuses municipales no tendrá coste para los usuarios, con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto, que queda fuera de esta medida.

Como en anteriores jornadas de gratuidad, los viajeros deberán validar su título de transporte habitual. En caso de no disponer de él, los conductores entregarán un billete sencillo sin coste adicional.

Por quinta vez, el sistema de bicicleta pública eléctrica Bicimad se suma a esta iniciativa, de modo que todos los trayectos de hasta 30 minutos serán gratuitos durante la jornada.

El Ayuntamiento de Madrid recuerda que Bicimad dispone actualmente de 633 estaciones y 7.770 bicicletas repartidas por los 21 distritos de la ciudad, y superó los 9,95 millones de viajes en 2024. En anteriores días de uso gratuito se realizaron más de 203.000 trayectos con contrato básico.

Cibeles y EMT Madrid aseguran que incentivar el uso del autobús y del servicio de Bicimad es clave para impulsar la movilidad sostenible en la capital. Por ello, el Ayuntamiento activa periódicamente esta medida en jornadas de alto tráfico, así como durante episodios de alta contaminación.