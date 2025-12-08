La remunicipalización de Calle 30 clarificará competencias de conservación y limpieza de la M-30

A partir del 1 de enero de 2026, Calle 30 volverá a ser de nuevo de titularidad totalmente pública. Así lo anunciaba el Ayuntamiento de Madrid a finales de noviembre, tras hacer oficial la compra del 20% de acciones de la empresa encargada del mantenimiento y conservación de la M-30 que permanecían en manos privadas. De esta forma, se pretende clarificar las competencias de conservación y limpieza en las medianas de la autovía.

"Madrid Calle 30 tiene un elevado nivel de mantenimiento general, algo que es absolutamente necesario por el intenso uso que tiene al ser la infraestructura vial con más usuarios de toda España. Por supuesto, se cuidan también las medianas, que tienen un papel clave en la circulación y la seguridad de la circulación", ha defendido la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la última comisión del ramo.

La todavía sociedad de economía mixta las revisa y mantiene "de manera periódica y constante y cuando se aprecia un desperfecto se valora su corrección lo antes posible", es decir, se suman labores de mantenimiento programado como actuaciones de carácter correctivo. La pregunta ha llegado a la comisión de manos del concejal socialista Enrique Rico, que ha lamentado la "dispersión en el mantenimiento entre lo que le corresponde a priori al área de Urbanismo y lo que le corresponde a priori al área de Obras a través de la empresa Calle 30".

Animales muertos

Esto supone que "las brigadas de limpieza municipales no puedan encargarse de la limpieza de las zonas correspondientes a Calle 30 y a la inversa, con un deterioro del espacio público por la acumulación de basuras". Rico ha puesto ejemplos, como lo que ocurre en la separación entre la calzada central y la vía lateral en el entorno de Puente de Vallecas, "donde se llega incluso a acumular restos de animales muertos".

Los socialistas son partidarios de que Calle 30 gestione no sólo la conservación de la calzada sino también estas áreas porque "dispone de los medios óptimos y también por la seguridad de los conductores y de los operarios". "Voluntad y recursos" es lo que receta el PSOE.

García Romero ha corroborado que Calle 30 "hace limpieza de sus márgenes, de sus aceras, de sus calzadas, de sus sumiseros, de su masa vegetal, pero indudablemente hay muchas", unido a que, como ha reconocido, "no está bien determinado dónde acaba Calle 30 y dónde empieza Zonas Verdes", razón por la que "muchas veces esa falta de saber qué es de quién a hace que no se den las debidas condiciones de conservación".

"Es el momento, a partir del 1 de enero del año que viene, cuando ya sea cien por cien municipal Madrid Calle 30, abordaremos este tema porque somos conscientes de que es mejorable el mantenimiento", ha trasladado la delegada, que asegura que se llegará a un acuerdo con el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad para determinar bien cuáles van a ser los márgenes que deben limpiar unos u otros.