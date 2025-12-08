FÚTBOL
El Real Madrid pierde a Militao por lesión durante al menos tres meses
El central sufre "una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal" que deja en cuadro a la defensa blanca
Las malas noticias se le acumulan al Real Madrid. A la crisis de resultados que ha dejado a Xabi Alonso al borde de sustitución se suma una severa plaga de lesiones en defensa que se ha cobrado una nueva y capital víctima. Es Éder Militao, que padece "una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal" que le mantendrá de baja al menos tres meses.
El central brasileño se lesionó en la primera parte de la derrota contra el Celta. En una carrera con Durán, notó una lesión en el muslo que se intuyó grave desde el primer momento, dado que tuvo que abandonar el partido sin poder apoyar su pierna izquierda. Las pruebas a las que ha sido sometido este lunes han confirmado el mal presagio, con afectación al tendón incluido.
Sin defensas
La lesión es un mazazo para el Real Madrid. Militao, tras recuperarse de dos lesiones de cruzado, estaba en un momento de forma descomunal, uno de los mejores de toda su carrera. Era, junto a Courtois y Mbappé, la gran certeza de un Madrid que no anda nada sobrado de ellas. Ahora, el equipo blanco se prepara para vivir con él hasta al menos el mes de marzo.
A corto plazo, su lesión es aún más preocupante. Carvajal, Alexander-Arnold, Alaba y Mendy también están lesionados. Huijsen podría volver contra el Manchester City. Y de cara al fin de semana contra el Alavés, Carreras y Fran García serán baja por sanción. Resumiendo, los únicos defensas en plenas condiciones para los dos partidos de la semana son Asencio y un Rüdiger que acaba de regresar tras otra lesión.
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- Una escapada de cuento para el puente de diciembre: la localidad a 1 hora de Madrid conocida como la 'Provenza española' y nombrada Pueblo Mágico del Año 2026
- El Edificio Metrópolis se prepara para su reinauguración convertido en un hotel y varios restaurantes de lujo
- ¿Qué supermercados abren durante el puente de diciembre en Madrid? Esta es la hora de apertura y cierre de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo...
- Hay Raphael para rato: el cantante hace otra demostración de fuerza en su concierto en el Movistar Arena
- Madrid afronta una transformación urbanística histórica con Madrid Nuevo Norte y Valdecarros
- Juan José Ballesta, el niño prodigio del cine español que decidió dejar de ser actor en el momento álgido de su carrera
- Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía