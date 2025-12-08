Matute critica al Gobierno por los ataques por el Hospital de Torrejón antes de reunirse con Ribera Salud: "Tienen intereses deleznables"

La polémica política en torno a los controvertidos audios del Hospital de Torrejón continúa. En esta ocasión ha sido Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la que ha apuntado hacia la izquierda, a la que ha señalado por tener "intereses deleznables" en sus críticas hacia la región madrileña tras los audios destapados en los que se escucha al CEO del grupo Ribera Salud, que gestiona el centro, instar a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

Así, ha señalado a diversos medios de comunicación por "el interés que hay de tapar todos los escándalos" que rodean al Gobierno "entre la corrupción, los puteros, las sobrinas, los sobones y los hermanos". Ha sido especialmente crítica con la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que ha acusado de intentar hacer un "casus belli" de la sanidad para "tapar la huelga de mañana" convocada por los médicos contra la reforma del Estatuto marco de los sanitarios y "los escándalos que rodean al Gobierno central", ha reprochado la consejera en una entrevista en esRadio.

Matute ha criticado que la izquierda está intentando crear "desasosiego" entre la población con estas informaciones y "dando noticias falsas de material reutilizado", para así hacer parecer que "Madrid es Ruanda". Y ha lamentado que "manoseen la sanidad para tocar y atacar a la Comunidad de Madrid", que "desprestigien nuestro bien más preciado", que "siembren el caos, la duda entre la población" y que "ataquen a los profesionales".

Reunión el martes

La consejera de Sanidad, que se reunirá este martes con el presidente del grupo Ribera Salud para exigir explicaciones, ha reconocido que el fragmento publicado es "inaceptable", pero también ha pedido escuchar toda la conversación antes de prejuzgar. "Pueden estar sacados de contexto", ha apuntado con respecto a los audios conocidos.

La Comunidad de Madrid, con Matute a la cabeza, estudiará las explicaciones que le ofrezca Ribera Salud una vez concluido su encuentro. Y la consejera ha asegurado que no le "temblará ni una pestaña en hacer lo que haya que hacer". "Si se ha pretendido hacer algo irregular o descubriésemos que se ha hecho algo mal, (hasta ahora, puedo decir que no hay nada que se haya hecho en contra de nuestros estándares de calidad y excelencia), desde luego vamos a ser absolutamente implacables", ha recalcado.

"Yo estoy de acuerdo en que hayan retirado a este CEO de sus funciones hasta que todo se aclare", ha valorado, a la vez que ha asegurado que velará por la "excelencia" de la asistencia sanitaria en Madrid y no va a consentir que "nadie juegue" con ella.

Matute también ha recordado que, tras conocer la grabación, el pasado miércoles se mandó "a dos equipos de inspectores al hospital" y se hizo una nueva auditoría de listas de espera y de datos, comprobando que las listas de espera quirúrgicas están en 42 días (frente a 48 de la media autonómica) y las de consultas en 30 días (frente a 60), por lo que tienen mejores datos que muchos otros hospitales madrileños.

Colaboración público-privada

En cuanto a la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, anunciada por la ministra García, que pretende limitar la colaboración público-privada, Matute la ha rechazado de pleno y ha asegurando que esta ley perjudicaría la calidad de la asistencia. "La señora ministra, como todos los que la rodean, lo que a lo mejor ha pretendido en ese neocomunismo mal entendido, es que tengamos un sistema sanitario cubano, nicaragüense o norcoreano", ha afirmado la consejera madrileña.

Asímismo, ha defendido que la colaboración público-privada en Madrid está "auditada y fiscalizada por la Intervención General y por la Cámara de Cuentas", y ha asegurado que esta ley iría contra el "Estado de Derecho".

Además, ha explicadao que "esto lo que haría en concreto en la Comunidad de Madrid, es que 1,2 millones de madrileños se quedarían sin la asistencia de esos hospitales que les corresponden por área, aunque tenemos libre elección", lo que perjudicaría la calidad de la atención, aumentaría la presión asistencial y "empeoraría" el sistema sanitario.