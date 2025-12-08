Madrid se reafirma como destino navideño para los residentes gracias al auge del turismo cultural

La Comunidad de Madrid comienza a consolidarse como un destino atractivo para los madrileños, según recoge el último informe del Observatorio del Turismo Emisor en la Comunidad de Madrid. En él se puede comprobar la manera en que los madrileños perciben su entorno como lugar vacacional, el peso de Madrid sobre el resto de la región o el tipo de turismo que consumen.

Aunque haya un crecimiento en el interés en la Comunidad como destino, la mayoría de los madrileños siguen optando por viajar a otras zonas durante la Navidad.

A pesar de ello, la región se posiciona como uno de los destinos más relevantes dentro del turismo cultural con un 9,5% de los viajeros interesados en este sector. Este dato supera al interés por el turismo de naturaleza, de un 5%. Con esta referencia, hay una tendencia clara del turismo dentro de la Comunidad: cultural, ocio urbano, patrimonio y eventos navideños.

Grado de interés por destinos y actividades en Madrid. / EPE

La oferta navideña, clave para el turismo local

Madrid es considerada una de las ciudades con más oferta en ocio y actividades vinculadas a la Navidad, atrayendo a visitantes de todos los puntos geográficos del país. Para los residentes en la Comunidad de Madrid no es diferente, consideran su propia región como destino de ocio. El 7,15% se decanta por visitar el alumbrado navideño y hacer compras relacionadas con la festividad, por su gran oferta en mercadillos, espectáculos y musicales, museos o gastronomía.

En concreto, el perfil de visitante en la Comunidad de Madrid es de mayores de 45 años, personas que se inclinan por un turismo cultural, con escapadas cortas y en familia o pareja, el 77% del total de los viajes, por su amplía oferta.

En cuanto a la relación entre realizar una actividad y pernoctar, el turismo rural es en el que más se considera pasar alguna noche con un 67,6% y, en segundo lugar, el turismo de naturaleza con un 53,7%. En el extremo contrario, se encuentra la visita al alumbrado con un 33,5% y el gastronómico con un 30,1%.

A pesar de contar con entornos naturales importantes como la Sierra de Guadarrama, la Comunidad de Madrid se mantiene por debajo de otros destinos naturales en zonas más relevantes de España. Por ello, el grueso del turismo se centra en el ocio urbano y, sobre todo, en la ciudad de Madrid por tratarse de un destino completo con múltiples opciones accesibles.