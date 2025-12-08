CIENCIA
Impresión de andamios de carbono en 3D, la novedosa técnica de unos médicos madrileños para mejorar la regeneración ósea
La investigación del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Materiales de Getafe puede lograr la proliferación de nuevo hueso sin necesidad de recubrimientos superficiales ni aditivos bioactivos
Usar carbono puro, moldeado mediante impresión 3D y pirólisis, para crear andamios con propiedades mecánicas y químicas programables que permitan mejorar la regeneración ósea. Es la última investigación del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Materiales de Getafe, que ha creado unas microrretículas con las que se obtienen mejores resultados que con las técnicas actuales.
Las estructuras generadas por el equipo de IMDEA Materiales, liderado por el doctor Monsur Islam, pueden guiar el comportamiento celular, promoviendo la proliferación de nuevo hueso sin necesidad de recubrimientos superficiales ni aditivos bioactivos, lo que supone un "avance significativo" para la medicina regenerativa con la impresión de andamios de carbono en 3D, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.
La pirólisis es un proceso por el que los materiales orgánicos se descomponen a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. En esta situación, el carbono se vuelve más conductor y mecánicamente más robusto, según explican desde la Comunidad. Al lograr valores de elasticidad y dureza similares a los del hueso natural, se convierte en un candidato especialmente prometedor para aplicaciones clínicas en la regeneración ósea.
A diferencia de otros componentes existentes como los polímeros, que carecen de resistencia, o las cerámicas, que presentan grandes dificultades para ser procesadas a escala geométrica del hueso natural, estas microrretículas ofrecen una rara combinación de procesabilidad, resistencia mecánica y capacidad de ajuste superficial. Además, su potencial compatibilidad con técnicas de seguimiento por resonancia magnética representa una ventaja significativa frente a los implantes metálicos. Así, estos resultados abren nuevas vías para el uso de materiales basados en carbono en la ingeniería del tejido óseo, un campo que lleva tiempo buscando robustez mecánica, biocompatibilidad y un diseño personalizado con precisión geométrica.
