La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones

La culpa la tienen 8 butacas y 577 millones de euros. Eso es lo que el año pasado generó el Movistar Arena (el Palacio de los Deportes de Madrid), por no hablar de los 13.000 empleos directos e indirectos que originó. La cifra no es baladí. No en vano supone el 1,7% del PIB cultural de la comunidad madrileña y el temor en la Administración autonómica es que registre una caída significativa por la competencia directa de su competidor valenciano.

Y es que la inauguración del Roig Arena, el 6 de septiembre de este año, ha supuesto un antes y un después en la vida musical de Valencia. Hasta ese momento, la ciudad vivía sujeta a las fechas que las grandes giras ofrecían en Madrid o Barcelona pero, desde la apertura del nuevo recinto levantado por Juan Roig, las cosas han cambiado: la agenda de eventos musicales y deportivos ha crecido en cantidad y calidad y el impacto en la población es más que notorio.

Exterior del Roig Arena. / Jorge Gil / EP

Antes incluso de abrir sus puertas, el Roig Arena ya tenía agendados 200 eventos, entre ellos 70 conciertos o espectáculos. Licampa 1617, la sociedad patrimonial que gestiona el recinto, calcula que en su primer año en funcionamiento dejará una huella de más de 150 millones de euros en Valencia sólo en su faceta musical.

A ésta hay que sumarle su aspecto deportivo (no hay que olvidar que es la sede de los partidos del Valencia Basket) y su vertiente financiera, que también ha cerrado ya decenas de congresos y otros compromisos corporativos.

El Roig Arena, el más grande de España

El Roig Arena es, actualmente, el recinto de eventos más grande de España fuera de los estadios de fútbol. Sus 20.000 butacas para conciertos son un reclamo para cualquier gira que se precie. Hasta su llegada, el Palau Sant Jordi de Barcelona ostentaba la primera posición nacional con sus 18.500 asientos, mil quinientas plazas por delante del Movistar Arena madrileño, con 17.000 localidades.

Con la inauguración del Roig Arena, se ha roto la hegemonía bicéfala que ostentaban Madrid y Barcelona, no sólo por ser las ciudades con más población, sino también las que tenían infraestructuras con mayor capacidad para celebrar eventos como conciertos o grandes acontecimientos deportivos en recintos cerrados. Y tener las instalaciones más grandes no es sólo una cuestión de tamaño: importa, y mucho, para la economía.

Eso lo sabe bien la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso. "El Movistar Arena es una pieza clave en nuestra economía, capaz de proyectar la imagen y el nombre de la Comunidad de Madrid a todo el planeta -defiende-. No son sólo números. También hablamos del impacto en la vida del muchos madrileños y en la de sus familias". Buena prueba de ello son los 577 millones de euros y los más de 13.000 empleos que el recinto generó sólo en 2024.

Díaz Ayuso, en busca de la corona

Con esas cifras y la competencia del Roig Arena encima de la mesa, Díaz Ayuso no está dispuesta a claudicar ante la nueva criatura de Juan Roig y planea luchar con uñas y dientes para que Madrid continúe ostentando la supremacía en materia de conciertos, aunque para ello tenga que echar mano de una pequeña treta.

Y es que estos días la presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado el proyecto de remodelación del Movistar Arena y, con él, ha evidenciado sus intenciones: arrebatar el trono al Roig Arena y entregárselo al recinto madrileño. ¿Cómo? Con 8 butacas.

Isabel Díaz Ayuso en el Movistar Arena. / Rodrigo Jimenez

Tras la reforma, el Movistar Arena contará con 20.008 localidades, apenas ocho asientos más que las instalaciones valencianas. Pero aunque parezcan pocas, lo cierto es que esas 8 butacas permitirán que Isabel Díaz Ayuso pueda presumir de tener el recinto cerrado más grande de España en detrimento de las recién inauguradas instalaciones del Roig Arena en Valencia.

De esta forma, el Movistar Arena seguirá siendo espacio de referencia para grandes conciertos y eventos internacionales y su impacto económico en la Comunidad de Madrid continuará siendo tan importante como hasta ahora e incluso más. No en vano, ostentará el primer lugar en el ranking nacional como recinto cerrado más grande de España y, con el título, podrá convertirse en polo de atracción para grandes giras mundiales.

La pelea del Roig Arena

Sin embargo, destronar al Roig Arena de Valencia puede no ser una tarea tan sencilla. Este 2025, el Movistar Arena cerrará el año con 230 eventos (157 conciertos y 64 acontecimientos deportivos), mientras que el recinto valenciano le iba muy a la zaga incluso antes de abrir sus puertas, puesto que en el momento de la inauguración ya tenía comprometidos 200 eventos (70 de ellos conciertos).

Rosalía durante su actuación en Los40 Music Awards en el Roig Arena de Valencia. / Los40

Esa cifra da idea del interés que el Roig Arena ha despertado entre la población y el revulsivo que ha supuesto en el panorama nacional. Prueba de ello es su elección esteg año como sede de la entrega de Premios de Los40, uno de los acontecimientos más esperados y con más público de la música española.

Y, a día de hoy, los números siguen confirmando esa revolución, ya que sólo tres meses después de su apertura, las nuevas instalaciones creadas por Juan Roig en Valencia tienen ya en agenda 76 recitales o espectáculos de música que todavía no se han celebrado, 27 de ellos con un éxito absoluto: todas las entradas están agotadas.