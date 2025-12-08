Quién elige la figura del roscón de Reyes de Mallorca: del secreto familiar al voto del obrador

Cada año se repite la escena: alguien corta el roscón, otro tantea el trozo más grande "por si acaso", en la mesa se negocian porciones como si fueran acciones en bolsa… hasta que aparece: la figura. Risas, fotos, migas y una corona dorada o plateada sobre la cabeza del "rey" o "reina" improvisados. Lo que casi nadie se pregunta es quién decidió que esa fuera la figura del mítico roscón de Mallorca. Quién pensó en la corona, quién aprobó a los Reyes Magos, quién da el visto bueno final al pequeño tesoro que atraviesa miles de hornos, cajas y salones cada Navidad en Madrid.

Llega la Navidad y el aroma de azahar comienza a tener su protagonismo en esta ecuación mágica. ¿A quién le tocará la figura? ¿Quién se llevará la corona dorada o plateada que se esconde entre la miga perfumada de azahar de los roscones por encargo de este año? Pero detrás de ese pequeño tesoro navideño hay una decisión muy concreta: alguien tiene que elegir cada año qué figura irá dentro de los míticos roscones de la casa. Y no, ya no es cosa sólo de la familia fundadora, tal y como han explicado Pablo y Jacobo Moreno, actuales responsables del obrador, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La elección ya no es un gesto vertical que baja desde la familia, sino algo mucho más coral.

Pablo y Jacobo Moreno, actuales responsables del obrador Mallorca. / EPE

Mallorca, fundada en 1931 y hoy en manos de la cuarta generación de la familia Moreno, lleva casi un siglo afinando el arte del roscón. La receta se ha pulido, la almendra en granillo se ha convertido en seña de identidad, desapareció la fruta escarchada y también ha cambiado quién decide la figura que irá escondida dentro. "Ahora la eligen los trabajadores", han confesado con un propósito de confianza y compromiso. "La elección este año ha pasado por una persona de oficina", pero no descartan que en los próximos años acabe siendo una elección de sus clientes más fieles. Por lo que, la figura del roscón de Reyes de Mallorca ha pasado de ser casi un secreto de familia a convertirse en una decisión compartida, que poco a poco se irá abriendo a quienes realmente dan sentido a la campaña: los clientes que cada año repiten ritual ante el roscón.

La figura de este año: coronas y Reyes Magos

En esta ocasión, Mallorca ha apostado por mantener el componente simbólico y casi lúdico de la figurita. La figura de este año es una corona, dorada o plateada, que dialoga con el imaginario de los Reyes Magos y con el propio "rey de los bollos", como llaman en el obrador al roscón. Junto a las coronas, se mantienen las figuras de Reyes Magos, en diferentes modelos, hasta un total de cuatro tipos de figuras que van rotando y combinándose en los miles de roscones que salen del obrador.

No es un detalle menor: en Mallorca calculan que elaboran entre 30.000 y 40.000 roscones por temporada, con un pico de vértigo entre el 3 y el 6 de enero, cuando alrededor del 40 % de esa producción se concentra en apenas cuatro días. Cada elección de figura, por pequeña que parezca, acaba formando parte de la memoria colectiva de miles de mesas familiares.

La figura es un juego; la base, un clásico calculado al milímetro. Pablo y Jacobo hablan del roscón de Mallorca como de un brioche "muy noble", aparentemente simple pero exigente en técnica:

Sin fruta escarchada de serie: fueron de los primeros en retirarla; sólo la ofrecen bajo pedido.

de serie: fueron de los primeros en retirarla; sólo la ofrecen bajo pedido. Almendra en granillo por encima, sello casi exclusivo en el sector.

por encima, sello casi exclusivo en el sector. Fermentaciones largas en frío , sin masa madre, pero buscando esas ventajas digestivas y de sabor de las fermentaciones pausadas.

, sin masa madre, pero buscando esas ventajas digestivas y de sabor de las fermentaciones pausadas. Mantequilla de alta calidad, infusionada con ralladura de limón y naranja desde el día anterior.

desde el día anterior. Un toque de ron previamente evaporado e infusionado con piel de naranja , para no entorpecer la fermentación.

, para no entorpecer la fermentación. Y un agua de azahar muy cuidada, que firma el aroma final sin eclipsar la naranja.

En el obrador de Vicálvaro, donde llevan ya ocho años, el roscón se trabaja como una coreografía: amasados medidos, reposos entre 2 y 4 grados, cero corteza en las masas y respeto absoluto a los tiempos.

Nata, trufa o "desnudo": cómo se rellenan los roscones de Mallorca

La figura manda dentro, pero por fuera el debate es otro: ¿con nata, con trufa o sin nada?

En cifras, lo tienen claro:

El más vendido: roscón sin nata.

Segundo puesto: con nata.

Muy cerca: mitad nata, mitad trufa.

Y el gran desconocido, admiten ellos mismos, es el roscón de trufa.

Parte del éxito del roscón relleno está en su famosa nata: 35 % de materia grasa, montada sólo hasta un punto semiesponjoso y con muy poco azúcar (aproximadamente 90 % nata y 10 % azúcar). El resultado es una textura ligera, nada pesada, que acompaña al roscón sin tapar los matices de la masa.

Una familia, seis primos y miles de roscones

Detrás de ese momento exacto en el que alguien descubre la figura y se ajusta la corona hay una estructura muy concreta. De los 18 primos que forman la cuarta generación, sólo seis trabajan dentro de la empresa. El resto son médicos, doctores, profesionales de otros sectores. Pablo y Jacobo, "los de producción", se encargan de dirigir el obrador. Yolanda y su hermano coordinan las tiendas. Y alrededor de ellos, un equipo que ha ido ganando voz en decisiones simbólicas como la de la figura del roscón. La escena es reveladora: una empresa casi centenaria, con 95 años de historia, que sigue honrando el legado del bisabuelo pero deja margen al presente para opinar, incluso, sobre qué pequeño tesoro aparecerá bajo la miga.

De los roscones a los panettones: la otra cara de la Navidad en Mallorca

Mientras las figuras se esconden en los roscones, en las vitrinas de Mallorca crece otro protagonista navideño: el panettone. La marca presenta estas fiestas sus versiones clásica, de chocolate y de capuccino, y estrena una edición limitada de panettone de dulce de leche con canela y limón, pensada para quienes quieren explorar sabores nuevos sin renunciar a la esencia de siempre.

Pero incluso entre panettones, packs y novedades, el hechizo del roscón de Reyes se mantiene intacto: cada 6 de enero, en algún salón, alguien alza una corona dorada o plateada y una familia se ríe, hace fotos y guarda la figura en un cajón.

Detrás de ese gesto aparentemente pequeño, en Mallorca lo tienen claro: la figura del roscón ya no la elige sólo una familia; la elige una comunidad. Primero los trabajadores, pronto –casi seguro– también sus clientes. Y ahí, quizá, reside la verdadera esencia de un clásico que se renueva sin perder su sabor a tradición.