Dinolandia Madrid, el gancho “para hacer un San Martín de Valdeiglesias grande”

San Martín de Valdeiglesias, municipio de 9.159 habitantes en la Sierra Oeste, está a pocas semanas de convertirse en la capital jurásica de la Comunidad de Madrid. Con 22.000 metros cuadrados y 35 ejemplares robotizados, Dinolandia se inaugurará en marzo con la esperanza de dar al turismo del pueblo un impulso definitivo. El objetivo del Ayuntamiento es que San Martín crezca en población y en relevancia, pero es consciente de que para ello los visitantes son imprescindibles: “No sé si el turismo es el principal eje económico del municipio, pero sí lo es del crecimiento”, expresa a EPE David Ocaña, concejal de Turismo, Transporte, Subvenciones y Comunicación de San Martín de Valdeiglesias.

Ocaña ve en el contexto actual una gran oportunidad para conseguir su gran anhelo: “Hacer un San Martín de Valdeiglesias grande”. Él, concejal de a pie, de los que ve a turistas desorientados y sale del despacho para darles una espontánea visita guiada, tiene claro el proceso: “Cada vez es más difícil tener una vivienda en Madrid; y cuanto más lejos de la capital, el precio es menor. Es una oportunidad para nosotros, pero nadie se afinca en un lugar que no conoce. El turismo es el eje sobre el que vierten la mayoría de los afincamientos”.

Por eso el concejal no teme las posibles críticas por no solo permitir, sino promocionar este nuevo parque de dinosaurios, que formará parte de El Bosque Encantado, recinto temático asentado en San Martín desde 2011 en el que se pueden ver figuras de los Beatles, Elton John o Fernando Alonso, y actualmente el mayor parque de figuras artificiales de Europa. “Como vecino de toda la vida, creo que si quieres que San Martín crezca tienes que apoyar iniciativas como esta. Si queremos permanecer como un municipio pequeño, entonces da igual… Estamos consiguiendo tener un turismo familiar, de naturaleza y sostenible. Si existe algún detractor de todo esto, él solo se va a aislar”, comenta. Y claro, “crecer significa recibir más dotaciones de la Comunidad, y Europa está otorgando inyecciones de capital a quienes cumplen sus parámetros”, cuenta.

Pese a que Ocaña afirma que “este municipio existe gracias al vino y sus bodegas”, reconoce que El Bosque Encantado es el gran impulsor del pueblo. En 2024 lo visitaron 40.000 personas, es decir, cuatro sanmartines y medio. Por eso la llegada de Dinolandia es vista, además, como una oportunidad para descentralizar el turismo e internacionalizarlo, algo que, en un municipio que en verano ve su población multiplicarse por tres (tiene la única playa interior de la Comunidad), es esencial. “Dinolandia nos ayudará a que nos visiten todo el año. Fomentamos paquetes turísticos para que vengas a ver el parque, pero también podamos enseñarte el municipio, pasar una tarde de escalada… y que, con suerte, pernoctes aquí. Todos salimos ganando”.

El año pasado, San Martín de Valdeiglesias comenzó a trabajar con turoperadores. “Cada vez más comerciantes trabajan con ellas para que no solo venga gente de Madrid, Ávila y Toledo, sino poder captar a personas del resto de España y Europa. Jamás en mi vida había habido japoneses o americanos en San Martín, y hace una semana me encontré a algunos”. Y la colaboración con la Comunidad de Madrid es fundamental: “Desde Sol también nos ayudan mucho porque cuando hay familias que tienen dos días libres y no han cogido nada, les recomiendan venir aquí”. Asegura Ocaña que el pueblo está preparado para asumir el incremento de visitantes que Dinolandia Madrid generará. Sin saber de la creación del nuevo parque jurásico, el Ayuntamiento programó con la Comunidad la construcción de una nueva depuradora, pues la actual “está casi al cien por cien”.

El gerente del proyecto tuvo la idea hace tiempo, pero tardó en conseguir respaldo económico. Una vez lo tuvo, todo ha ido muy rápido. Las acciones sobre el terreno, en las que ha habido que lidiar con varias parcelas quemadas por un incendio forestal, comenzaron tras el verano y, según lo previsto, a finales de marzo del año que viene Dinolandia ya abrirá sus puertas.

La empresa, que espera ahora a que lleguen algunas de sus piezas más preciadas desde China, cree que las visitas al Bosque Encantado podrían crecer en 24.000 visitantes anuales gracias al nuevo parque. Una previsión vital para los intereses municipales de San Martín, cuya población ha crecido más de un 10% desde la pandemia y donde se espera poder aprovechar esta tendencia para ganar peso en la región.