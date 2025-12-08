La Comunidad de Madrid creará un laboratorio para acelerar la transición hacia las redes 6G.

Cuando todavía está por alcanzarse todo el potencial de las redes 5G, en el sector de las tecnologías ya empieza a hablarse del 6G, una nueva generación de redes que permitirá una conectividad hasta 10 veces más rápida, con menor latencia y que abre posibilidades para el desarrollo y distribución de imágenes de mucha mayor definición la aplicación de la inteligencia artificial. Para acelerar el despliegue de esas nuevas redes, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha, en el primer semestre de 2026, un Laboratorio 6G abierto a empresas, universidades y otras instituciones.

“Su finalidad será desarrollar y poner a prueba nuevas tecnologías de comunicación, con especial atención a las redes 5G y su evolución hacia 6G, como base para una nueva generación de servicios digitales avanzados”, informa la Consejería de Digitalización en una nota.

En el nuevo espacio se podrá de esta forma testar, entre otras cuestiones, soluciones de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad y a la gestión inteligente de redes, comunicaciones satelitales y cuánticas, y sistemas de conducción autónoma de drones y otros vehículos conectados. Además, se podrán organizar demostraciones prácticas y recrear escenarios de emergencia.

Con la iniciativa, trasladan desde el Gobierno regional, se aspira a situar a Madrid entre las regiones punteras en materia de conectividad y ciberseguridad. “El propósito es que Madrid se consolide como un referente nacional e internacional en tecnología avanzada, probando y desplegando las infraestructuras y soluciones que harán posibles nuevos servicios de alta capacidad en sectores esenciales como el transporte, la industria, la salud, la seguridad o los servicios públicos”, asegura el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

De manera paralela a la creación de este Laboratorio 6G, la Comunidad de Madrid prevé avanzar en la extensión de la fibra óptica por todo el territorio y colaborar con los municipios en el despliegue de redes 5G.

Además, se trabaja en garantizar una buena recepción de la señal de televisión en toda la región, un problema particularmente en áreas rurales. Como consecuencia de ello, se prevé sustituir el modelo actual de mantenimiento de infraestructuras TDT por un nuevo contrato de servicios que asegure la recepción de señal en zonas remotas. Ya en abril del año pasado el Consejo de Gobierno autorizó una inversión de 12,7 millones de euros para la instalación de antenas que mejoraran la recepción en hasta 95 municipios, fundamentalmente en la sierra norte.

Desde la Consejería se recuerda, igualmente, que está operativa, desde marzo de 2024, la Oficina para el Impulso de la Conectividad, una entidad creada para asesorar tanto a las operadoras como a los municipios en la extensión de redes de banda ancha ultrarrápida. Entre sus funciones, además de agilizar tramitaciones, está el diseño de estrategias locales o “la identificación de necesidades específicas de conectividad en cada zona”.