Ayuso asegura que la "campaña" por el Hospital de Torrejón busca "eclipsar" la huelga sanitaria "contra el Gobierno"

La polémica por el Hospital de Torrejón se mantiene cinco días después de la publicación de los audios. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que se quiera "eclipsar" la huelga sanitaria nacional "contra el Gobierno" por el Estatuto Marco, que arranca este martes, con las grabaciones en las que el CEO del grupo Ribera Salud, que gestiona el hospital, instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

En una publicación en sus redes sociales, Ayuso ha asegurado que "la última campaña, tan mezquina como todas, contra la sanidad de Madrid, pretende eclipsar las huelgas de profesionales que en estos momentos hay contra el Gobierno". Además, ha censurado que con ello se pretenda también "alarmar y desprestigiar".

En la misma línea, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha criticado este lunes los "intereses deleznables" de la izquierda con el Hospital de Torrejón. Matute espera que la empresa gestora dé las explicaciones oportunas en la reunión que mantendrá este martes.

"Yo estoy de acuerdo en que hayan retirado a este CEO de sus funciones hasta que todo se aclare", ha valorado, a la vez que ha asegurado que velará por la "excelencia" de la asistencia sanitaria en Madrid y no va a consentir que "nadie juegue" con ella.

Matute ha criticado que la izquierda está intentando crear "desasosiego" entre la población con estas informaciones y "dando noticias falsas de material reutilizado", para así hacer parecer que "Madrid es Ruanda". Y ha lamentado que "manoseen la sanidad para tocar y atacar a la Comunidad de Madrid", que "desprestigien nuestro bien más preciado", que "siembren el caos, la duda entre la población" y que "ataquen a los profesionales".

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional desde este martes al viernes, 12 de diciembre, a las que se han sumado otros sindicatos, para mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.