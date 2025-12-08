Más de 8.000 madrileños se han vacunado ya contra la gripe en el Hospital Isabel Zendal

Más de 8.000 madrileños se han vacunado ya contra la gripe en el Hospital Enfermera Isabel Zendal en lo que llevamos de mes de diciembre, con cerca 1.200 vacunados al día, tras habilitarse un dispositivo especial para la vacunación contra la gripe a personas mayores de 18 años, tal y como han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad. El dispositivo se puso en marcha después de que se superara el umbral epidémico, con una incidencia de 42 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad de Madrid.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha censurado que la ministra de Sanidad, Mónica García, llegara "otra vez tarde" contra la gripe. "Ahora la ministra dice que nos ha doblado el brazo poniendo medidas para proteger la gripe, pero señora ministra, si ha empezado usted cuando todo el mundo estaba con mocos", ha reprochado en una entrevista con esRadio, a la vez que ha subrayado que la Comunidad de Madrid lleva trabajando en este plan desde septiembre, cuando todavía hacia calor.

Además, ha recordado que Madrid es pionera en vacunar a los lactantes y a mayores del virus respiratorio sincitial, porque el 43% de los ingresos graves en hospitales mayores era debido a esto. "Con lo cual esperamos y mediremos, porque eso es lo que hay que hacer, medir. No como esta gente que está en el Ministerio, que no mide y lo que se dedica es a atacar a la Comunidad de Madrid", ha reprochado.

Vacunación contra la gripe

El horario de vacunación en el Hospital Isabel Zendal es de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas, sin necesidad de cita previa. Para la población menor de 18 años, la inmunización deberá seguir realizándose en los centros de salud.

Con esta iniciativa, que se mantendrá hasta que no haya cambios en la situación epidemiológica, desde el Gobierno regional se busca reforzar la campaña de inmunización, que se inició el pasado 15 de octubre y hasta el momento ha vacunado a más de 1,2 millones de personas en la región.

Esta medida de protección está especialmente dirigida a los madrileños mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario y pacientes crónicos. También es recomendable para embarazadas; enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes; cuidadores de personas vulnerables; fumadores, y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.

El Hospital público Enfermera Isabel Zendal se suma a los más de 800 puntos de vacunación contra la gripe que coordina en la región la Dirección General de Salud Pública. Son principalmente en los dispositivos de Atención Primaria, hospitales del Servicio Madrileño de Salud y residencias de mayores y de personas con discapacidad.