Tres heridos, uno grave, en una colisión frontal por un coche en sentido contrario en la M-607

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en una colisión frontal en la M-607 después de que un turismo circulara en sentido contrario y chocara contra otro vehículo que circulaba con normalidad a la altura del kilómetro 13, en el distrito madrileño de Fuencarral, según ha informado Emergencias Madrid.

El siniestro se ha producido sobre las 20.45 horas de este sábado. En el coche que circulaba correctamente viajaban dos varones de 57 y 58 años. Uno de ellos ha sufrido un traumatismo torácico grave y ha sido trasladado en estado grave al Hospital La Paz. El acompañante ha sido evacuado al Hospital Clínico San Carlos con pronóstico moderado por múltiples contusiones.

Al lugar han acudido los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para asistir al conductor del vehículo que circulaba en sentido contrario. El hombre, de 45 años, no se encontraba atrapado, pero los bomberos han tenido que abrir el coche para facilitar su salida. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre con contusiones múltiples y pronóstico moderado.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para determinar las circunstancias en las que el turismo comenzó a circular en sentido contrario por la M-607. Los bomberos han asegurado los vehículos cortando las baterías y la Policía Municipal de Madrid ha escoltado a los heridos en los traslados a los distintos hospitales.