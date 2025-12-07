Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital de TorrejónEl RastroDetenido ChukiPitingoPuente en MadridSupermercados abiertosEdificio Metrópolis
instagramlinkedin

SUCESO EN MADRID

Tres heridos, uno grave, en una colisión frontal por un coche en sentido contrario en la M-607

Un coche en sentido contrario causa una colisión frontal en la M-607, en Fuencarral, con tres heridos trasladados a tres hospitales madrileños

Colisión frontal en la M-607.

Colisión frontal en la M-607. / Emergencias 112 Madrid

Gloria Barrios

Madrid

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en una colisión frontal en la M-607 después de que un turismo circulara en sentido contrario y chocara contra otro vehículo que circulaba con normalidad a la altura del kilómetro 13, en el distrito madrileño de Fuencarral, según ha informado Emergencias Madrid.

El siniestro se ha producido sobre las 20.45 horas de este sábado. En el coche que circulaba correctamente viajaban dos varones de 57 y 58 años. Uno de ellos ha sufrido un traumatismo torácico grave y ha sido trasladado en estado grave al Hospital La Paz. El acompañante ha sido evacuado al Hospital Clínico San Carlos con pronóstico moderado por múltiples contusiones.

Al lugar han acudido los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para asistir al conductor del vehículo que circulaba en sentido contrario. El hombre, de 45 años, no se encontraba atrapado, pero los bomberos han tenido que abrir el coche para facilitar su salida. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre con contusiones múltiples y pronóstico moderado.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para determinar las circunstancias en las que el turismo comenzó a circular en sentido contrario por la M-607. Los bomberos han asegurado los vehículos cortando las baterías y la Policía Municipal de Madrid ha escoltado a los heridos en los traslados a los distintos hospitales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
  2. El Edificio Metrópolis se prepara para su reinauguración convertido en un hotel y varios restaurantes de lujo
  3. Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía
  4. Una mujer fallece y dos niños de 3 años resultan heridos graves tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid
  5. ¿Qué supermercados abren durante el puente de diciembre en Madrid? Esta es la hora de apertura y cierre de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo...
  6. Madrid despliega este puente el dispositivo de seguridad reforzado previsto en el plan navideño
  7. Un niña de 13 años y el carnicero del barrio, los dos 'héroes' del incendio del bloque de Buenavista: “Hay que ser un poco valiente y saber lo que te estás jugando”
  8. Hay una persona especial en mi vida': Amelia Bono confirma que vuelve a estar enamorada

Tres heridos, uno grave, en una colisión frontal por un coche en sentido contrario en la M-607

Tres heridos, uno grave, en una colisión frontal por un coche en sentido contrario en la M-607

IU plantea a Sumar llamar "Frente amplio" a la candidatura para las próximas generales

IU plantea a Sumar llamar "Frente amplio" a la candidatura para las próximas generales

Rusia tienta a Trump con negocios en el Ártico, donde podría decidirse la suerte de Ucrania

Rusia tienta a Trump con negocios en el Ártico, donde podría decidirse la suerte de Ucrania

Córdoba: más de 30 años de espera y sin autovía a la vista

Córdoba: más de 30 años de espera y sin autovía a la vista

Sánchez confía en el “peso de las siglas” en Extremadura para revertir los sondeos del 21D

Sánchez confía en el “peso de las siglas” en Extremadura para revertir los sondeos del 21D

Las claves de las elecciones en Extremadura ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE?

Las claves de las elecciones en Extremadura ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE?

El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”

El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”

Sira Martínez, la amazona chic hija de Luis Enrique

Sira Martínez, la amazona chic hija de Luis Enrique