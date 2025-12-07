La tienda de decoración que te sumerge "en un cuento de Navidad": figuras, adornos y una cafetería escondida

Ya está aquí el puente de la Constitución. Durante este fin de semana de diciembre es festivo en toda España y, por ende, en Madrid, donde encontramos multitud de tiendas y mercadillos para hacerse con decoración navideña. Muchas familias dan por iniciada la época navideña con la llegada del puente y se antoja un buen momento para realizar las últimas compras antes de comenzar a decorar nuestros hogares por medio del árbol, el belén u otros adornos propios de la época y comenzar a escribir la carta para Papá Noel y los Reyes Magos para afrontar con gran ilusión estas últimas semanas de año.

La decoración navideña ha adquirido mayor importancia en los últimos tiempos. Cada vez son más las familias que dedican parte de su tiempo a la decoración del hogar en esta época tan señalada del año. Madrid se transforma, en parte, por establecimientos como Ático Flores, una cafetería-floristería que también ofrece artículos de decoración navideña y se ha convertido en uno de los rincones más especiales de la ciudad.

La tienda de decoración navideña de moda en Madrid

Ubicado en la Calle de Caleruega, 50, en pleno distrito de Ciudad Lineal se levanta este local como un lugar en el que encontrar los últimos detalles para dar comienzo a la Navidad y disfrutar en primera persona de una experiencia única. Durante el año, actúa como floristería, pero llegados a esta época del año se transforma en un paraíso de la Navidad. "Parece que estamos en un cuento", advierte una de las responsables del local.

Combinan la oferta de productos navideños y decoración floral, que impera en su localidad durante gran parte del año. Muchos de sus artículos provienen de mercadillos navideños de toda Europa. Infinidad de opciones repartidas en dos plantas para iniciar la puesta a punto de tu hogar a tan solo unas semanas de la llegada de la Navidad. Ático Flores destaca por su variada decoración, con elfos, casitas de jengibre, osos, elefantes, ardillas y personajes mágicos. Hay objetos acordes a todo tipo de precios y necesidades.

En la planta superior, se encuentran árboles de Navidad de diferentes tamaños, adornos y detalles exclusivos como Papá Noel y piezas artesanales, siendo estos alguno de los objetos más aclamados por los clientes. Además, la tienda organiza talleres florales navideños en diciembre.

Para finalizar esta experiencia, no olvides pasar por su cafetería. Escondida en su interior y con un aroma a café que puede sentirse en cuanto cruzas sus puertas, es un entorno en el que sus visitantes pueden disfrutar de un desayuno o una merienda mientras siguen rodeados de decoración navideña. En definitiva, un entorno idílico para empaparse de la cultura navideña.