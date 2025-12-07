El Real Madrid mide su evolución en el regreso al Bernabéu: espejismo o realidad

El Real Madrid consiguió este miércoles en San Mamés una de esas victorias que pueden cambiar el rumbo de la temporada. Con Xabi en el alambre y el partido ante el Manchester City en el horizonte, el conjunto blanco respondió en una de las grandes 'plazas' del campeonato. La voracidad de Mbappé, la intensidad en la medular y el milagro de cada día de Thibaut Courtois componen la receta de lo que, en palabras del propio Xabi Alonso, ha sido "el partido más completo de la temporada". Una victoria que amaina las críticas en torno a un equipo que había concedido tres empates consecutivos en LaLiga y, por ende, el liderato en favor del Barça. Con este caldo de cultivo afronta el conjunto blanco su regreso al Santiago Bernabéu seis partidos después, desde que se midiera al Valencia hace poco más de un mes. Este domingo, recibe al Celta de Vigo (21:00 horas), un encuentro que servirá para medir la evolución de los blancos, antes de que el equipo inglés desembarque en Madrid la próxima semana para disputar un capítulo más del nuevo clásico del fútbol europeo.

Mbappé, a la caza de Cristiano

Uno que afronta este tramo de la temporada, como se suele decir, con la flechita para arriba es Kylian Mbappé. El francés atraviesa un gran momento de forma y suma siete goles en los últimos tres partidos. Su bache a nivel goleador condenó al equipo de Xabi Alonso en los tres empates consecutivos ligueros. Hay una clara Mbappé-dependencia de cara a gol en el conjunto blanco. El francés ha asumido el rol de líder y Xabi se encomienda a su estrella. "Está en muy buen momento, ha hecho dos golazos. La movilidad que ha tenido, la conexión con Vini, y que el equipo salió desde el minuto uno a ganar el partido, con buena concentración y con buen ritmo.", confesaba el tolosarra en la sala de prensa de San Mamés.

Kylian cerró el círculo en San Mamés, un estadio que lo vio caer la temporada pasada. Con Ancelotti en el banquillo, el equipo vasco se impuso 2-1 en un pobre partido de los blancos. La viva imagen de aquel encuentro fue un Kylian Mbappé que falló un penalti en la segunda mitad y se vio totalmente superado por la situación. Tiempo después, el francés reconoció estar desconectado mentalmente en aquel momento. "Puedo hacer mucho más. Sé que tengo mucho más fútbol en las piernas del que estoy mostrando. Pero, como he dicho, vengo mejorando en los últimos partidos. Bilbao me hizo bien, porque toqué fondo... Entonces me di cuenta de que debía dar el máximo por esta camiseta, jugar con personalidad", confesó el propio Kylian unas semanas después.

En esta segunda visita a La Catedral del fútbol español, Mbappé se desquitó, cabalgó y consiguió dos goles que ponen de manifiesto el momento de forma que atraviesa el francés. Con estos dos tantos, ya suma 55 goles con el Real Madrid en el año 2025, a tan solo a cuatro del récord que estableció, como no podía ser de otra manera, Cristiano en 2013. Kylian aún cuenta con cinco partidos para superar al portugués: Celta de Vigo, Manchester City, Alavés, el duelo de Copa del Rey y Sevilla. “Mbappé va camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano; por peso en el equipo, ambición, números... está entre los elegidos”, respondía Alonso en la previa.

Sin Trent, pero con Mastantuono

Pero, precisamente, no son buenas todas las noticias que deja el encuentro en San Mamés. El conjunto blanco pierde a dos de los futbolistas claves en este nuevo planteamiento de Xabi Alonso. El primero en caer fue Trent Alexander-Arnold, que sintió molestias musculares y las pruebas confirmaron que sufre "una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo". El inglés comenzaba a sumar minutos en las piernas tras una lesión que lo apartó de la dinámica en el mes de septiembre. Con Carvajal fuera de combate, había llegado su momento para establecerse en el carril derecho del equipo blanco, pero este nuevo contratiempo lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante dos meses. Se perderá la Supercopa, el tramo final de la fase liga de la Champions, el arranque de la Copa y todos los compromisos ligueros hasta el mes de febrero.

El inglés había dejado sus mejores minutos como futbolista del Real Madrid en San Mamés antes de sufrir una nueva lesión. Fue protagonista en la acción del 1-0, sirviendo un desplazamiento marca de la casa a Kylian Mbappé. También fue decisivo en la acción del segundo tanto de los blancos, el centro rematado por Mbappé salió de sus botas al filo del descanso. Además, la sociedad Valverde-Arnold parecía entenderse mejor que nunca. Las sinergias entre ambos son clave para el sistema de juego de Alonso, que pierde una pieza importante en el peor momento posible. El uruguayo, muy a su pesar, regresará al lateral derecho, donde siempre ha cumplido con creces.

También cayó lesionado Eduardo Camavinga, a causa de un leve esguince de tobillo. El francés, aunque ha entrado en la convocatoria, no disputará minutos ante e conjunto vigués, pero sí se espera su presencia ante el Manchester City. Sin embargo, Franco Mastantuono vuelve a contar para Alonso. El argentino ya está recuperado de sus problemas de pubalgia e irá sumando minutos de forma progresiva. Es una de las lesiones más complicadas para un futbolista y desde el club no forzarán al joven talento argentino.

Huijsen, en cambio, no llega a tiempo para medirse al conjunto celeste. El zaguero madridista cayó lesionado en la previa del encuentro ante Olympiacos. La situación ha obligado a Xabi Alonso a llamar a Joan Martínez, jugador del Real Madrid Castilla, para sumar efectivos en una línea defensiva más que maltrecha en los últimos tiempos a causa de una plaga de lesiones difíciles de explicar.