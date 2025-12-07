Juan José Ballesta, el niño prodigio del cine español que decidió dejar de ser actor en el momento álgido de su carrera

Quizás el nombre de Achero Mañas no le suene mucho, pero fue él quien escribió y dirigió uno de los largometrajes españoles más exitosos del año 2000. Se trata de El Bola, película protagonizada por dos chavales llamados Juan José Ballesta y Pablo Galán. "Esta es una película sobre la amistad de dos niños y sobre los malos tratos que sufre uno de ellos, pero sobre todo es una película sobre la capacidad de los niños para disfrutar de la vida, sobre lo emocionante que es su vitalidad", contaba entonces Mañas. "En los centros de la Comunidad de Madrid que visité siempre me llamó la atención ver niños maltratados que, a pesar de estar llenos de golpes, jugaban y se reían. No hay nada más conmovedor que las ganas de vivir de los niños que sufren". Este filme impulsó la carrera de Mañas pero, sobre todo, cambió la vida de Ballesta, un chico hiperactivo y espabilado que gracias a él ganó el Goya a mejor actor revelación con apenas trece años.

Nacido y criado en un barrio de Parla (Madrid), su madre los apuntó a él y a su hermana Laura (que apareció en la película Yoyes) a una agencia para hacer anuncios. A raíz de esto participó en la campaña de vuelta al cole de El Corte Inglés y en un anuncio para la Dirección General de Tráfico. Después le llamaron para aparecer en la serie de televisión Querido maestro (1997-98), donde hizo buenas migas con Imanol Arias, de quien dijo que "es simpatiquísimo y pasaba mucho tiempo jugando con nosotros", y para participar en algunos capítulos de Compañeros. Dos experiencias que le brindaron popularidad pero también despertaron los recelos de algunos compañeros de aula. "Como soy hiperactivo, de pequeño, que no paraba quieto, me dio un infarto en el fémur, me quedé paralítico dos años", ha contado. "Me pusieron una estructura de hierro con un zanco, porque me dolía mucho al apoyar el pie. Por eso en el colegio me llamaban Forrest Gump, 'pata de hierro'... ¿de todo! Encima era famoso. Sufrí bullying y me tuve que cambiar de colegio".

Precisamente fue mientras salía en Compañeros cuando Mañas, tras visitar tropecientos colegios y entrevistarse con más de 1.500 chicos, decidió ficharlo para su debut en el largo como director. "[Juan José] Tiene una capacidad intuitiva absolutamente salvaje", comentaría luego el cineasta. "Tiene además sentido del ritmo y del tempo; eso en cine es muy importante. Yo suelo decir que es la reencarnación de Montgomery Clift. Es muy ambicioso, en el sentido de querer que las cosas salgan bien; tiene un sentido muy fuerte de la superación. Y además tiene ángel. Mucho carisma y mucha ternura. Pero, sobre todo, eso, intuición; es una esponja, y si no le tuerce nadie va a ser un grandísimo actor. Bueno, ya lo es. Pero tiene mucho futuro. Para mí es como un Javier Bardem, tiene esa fuerza".

Después de El Bola, Ballesta dejó los estudios, donde nunca destacó especialmente, y apareció en otras cintas como El embrujo de Shanghai (2002), El viaje de Carol (2002), Planta cuarta (2003) o 7 vírgenes (2005), casi siempre encarnando a delincuentes y personajes marginales. Mientras promocionaba 7 vírgenes, de Alberto Rodríguez, por la que obtuvo la Concha de Plata en San Sebastián, dio varias entrevistas en las que se presentaba como un tipo aficionado al deporte (fue campeón de full contact) y que se gastaba buena parte de lo que ganaba en la moto. "Llevo ya metidos dos millones y pico", le dijo a un periodista de El País. "Y he tenido dos o tres siniestros; no me ha pasado nada, pero no veas qué piñazos. Me gasto un montón en la moto. En eso, en lo que se queda Hacienda, y las camisetas de marca, y en comer en el McDonald's, en el gimnasio, en la sauna".

Juan José Ballesta (dcha.), con sus compañeros de reparto Jesús Carroza y Alba Rodríguez, durante la presentación de '7 vírgenes' en 2005. / JUAN MANUEL PRATS

En aquella misma entrevista comentó que no tenía ganas de echarse novia, aunque sí tenía rolletes, y recalcó que, pese a la popularidad, trataba de mantener su vida normal en Parla, donde residía junto a su madre, una treintañera separada que según él le ayudaba a gestionar el dinero recibido. "Me gusta hacer cine. Pero si algún día me hago muy famoso y me conoce todo el mundo, lo dejo. Lo que más me gusta es ir con los amigos por Parla. Y si no puedo porque me conoce toda la gente, lo dejo. Cuando El Bola, venían a pedirme autógrafos, las madres con sus hijos, y era un rollo. Mis amigos ni querían salir conmigo; no podías ir a ningún sitio. Me da vergüenza que todo el mundo te conozca. No, yo eso no, no quiero ser famoso; yo, en Parla siempre. Yo lo que quiero es ser un chico de Parla. Si pasa eso, lo dejo y me pongo a trabajar con mi padre, en las obras”.

En otro giro de guion inesperado, después de 7 vírgenes comenzó una relación con Verónica Rebollo, la peluquera de su barrio, madre de su hijo Juanjito, y anunció que dejaba la actuación porque no era feliz y no le veía sentido a la fama. "Lo normal, me imagino, es que protagonices una o dos películas, te hagas famoso y te compres un ático en el centro, y que a continuación cambies de entorno y de amigos. No es mi caso. Mi vida mejor está en el campo y con los míos", comentó el actor, que entonces se puso a estudiar y empezó a trabajar como marmolista con un colega, ganando 700 euros al mes, nada que ver con lo que percibía rodando películas, para volver a conectar con ‘la vida mejor’.

Pasado un tiempo regresó a la interpretación con un pensamiento mucho más sólido y protagonizó Entre lobos (2010), una peli de aventuras basada en la historia real de un niño abandonado que vivió varios años solo en Sierra Morena. "Si hay alguien que ha disfrutado con esta aventura ha sido Juanjo", apuntó su escritor y director, Gerardo Olivares. "Rechazó usar especialistas, se tiró por un barranco para caer seis metros más abajo en un río, y jugó con los animales". Luego vino un largo periodo en el que se dedicó a las series —apareció en Hispania, la leyenda (2010-12), El Ministerio del Tiempo (2016) y Servir y proteger (2017-18)— y se enfrentó a la depresión tras ser abandonado por su chica tras quince años de relación.

Ballesta durante su participación en el concurso 'Master Chef Celebrity'. / Javier Herráez

"Lo pasé muy mal, no podía concebir la vida sin ella, pasé un año y medio largo con depresión, me puse malísimo, tenía dependencia y debería haber ido al psicólogo". En 2020 participó en MasterChef Celebrity, lo que añadió algunos ceros a su cuenta corriente, y algo después se vio inmerso en un escándalo después de que una mujer de 47 años, vecina de Parla y que padece esquizofrenia, interpusiera una denuncia contra él y otro hombre por una presunta agresión sexual sucedida en julio de 2023. Aquello dañó inevitablemente su imagen pública y llevó a que recibiera ataques tanto en persona como en las redes sociales y fuera vetado para muchos trabajos. Aunque finalmente, por suerte para él, la jueza que investigaba el caso decidió no procesar a ninguno de los acusados al no ver pruebas que les incriminasen en el hecho mencionado.

A finales de 2024, el actor de 38 años apareció en Asalto al Banco Central, una miniserie de acción dirigida por Daniel Calparsoro, y en el pasado Festival de Málaga presentó Polígono X, un cortometraje de Néstor López rodado en un plano secuencia de quince minutos. Pero no se le han caído los anillos por trabajar haciendo albañilería, pintando casas o montando pantallas LED en las pausas entre rodajes o cuando veía que no le salía curro de lo suyo. "Porque lo mío sigue siendo actuar: sé que nací para ello", declaró en un reciente libro de memorias. "Pero tengo dos manos y me gusta trabajar, y el dinero no te cae del cielo por muy famoso que seas. Así que me muevo entre dos mundos: el de los rodajes y el de los trabajos de obrero, como los que hacían mi padre o mis tíos".