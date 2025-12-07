Una motorista en estado grave tras caer con su moto en la M-30 a la altura del distrito de Salamanca.

Una motorista ha resultado herida de gravedad tras sufrir un accidente de moto en la M-30, a la altura del kilómetro 5 interior, en el distrito de Salamanca, según ha informado Emergencias Madrid.

La conductora perdió el control de la motocicleta y cayó a la vía. Como consecuencia del siniestro, sufrió múltiples fracturas, por lo que fue atendida en el lugar por efectivos de SAMUR-Protección Civil, que procedieron a su estabilización antes de su traslado al Hospital La Paz en estado grave, según ha informado Natividad Ramos, jefa de guardia Samur-PC.

Hasta la zona se desplazaron también agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se encargan de regular el tráfico en el punto del accidente y de investigar las circunstancias en las que se ha producido la caída de la motorista.