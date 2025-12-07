ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una motorista en estado grave tras caer con su moto en la M-30 a la altura del distrito de Salamanca
SAMUR-Protección Civil ha estabilizado a la herida, que presentaba múltiples fracturas, y la ha trasladado grave al Hospital La Paz
Una motorista ha resultado herida de gravedad tras sufrir un accidente de moto en la M-30, a la altura del kilómetro 5 interior, en el distrito de Salamanca, según ha informado Emergencias Madrid.
La conductora perdió el control de la motocicleta y cayó a la vía. Como consecuencia del siniestro, sufrió múltiples fracturas, por lo que fue atendida en el lugar por efectivos de SAMUR-Protección Civil, que procedieron a su estabilización antes de su traslado al Hospital La Paz en estado grave, según ha informado Natividad Ramos, jefa de guardia Samur-PC.
Hasta la zona se desplazaron también agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se encargan de regular el tráfico en el punto del accidente y de investigar las circunstancias en las que se ha producido la caída de la motorista.
