Metro de Madrid invertirá 6,6 millones en nuevos ascensores y la modernización de la estación de Ventilla (L9)

La Comunidad de Madrid, a través de Metro de Madrid, destinará más de 6,6 millones de euros a la modernización y la instalación de cuatro nuevos ascensores en la estación de Ventilla, en la Línea 9 del suburbano (tramo Paco de Lucía–Arganda del Rey).

Según la documentación de la licitación, consultada por Europa Press, el Gobierno regional ha sacado a concurso el contrato de obras para la implantación de ascensores en esta estación por un importe total de 6.689.223,76 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de doce meses.

Cuatro ascensores, nuevos vestíbulos y salidas de emergencia

El contrato contempla la ejecución de dos pozos, en cada uno de los cuales se ubicarán dos ascensores, de manera que se garantice la comunicación directa entre la superficie y los andén 1 y andén 2 de la estación. El proyecto incluye, además, la correspondiente salida de emergencia asociada a estas nuevas infraestructuras.

La actuación prevé también la construcción de nuevos vestíbulos a nivel de andenes en las zonas de desembarco de los futuros ascensores. La conexión entre los pozos y los andenes se realizará mediante entronques en la caverna de la estación y la ejecución de las galerías necesarias para integrar el nuevo sistema de accesos.

En el marco del Plan de Accesibilidad 2021-2028

Estas obras se enmarcan en el Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028 de Metro de Madrid, que fija como objetivo aumentar el porcentaje de estaciones accesibles de la red desde el 70 % actual hasta el 84 % al final del periodo.

La estación de Ventilla se suma así a otras actuaciones de mejora de accesibilidad que Metro de Madrid está impulsando en distintas líneas y barrios de la capital, con especial foco en la instalación de ascensores y la adaptación de itinerarios para personas con movilidad reducida.

Protestas vecinales por el retraso del proyecto

Los vecinos de La Ventilla, en el barrio de Almenara, perteneciente al distrito de Tetuán, han protagonizado varias protestas a comienzos de este año para reclamar la instalación de ascensores en esta estación, situada a pocos metros de la sede social de la compañía metropolitana.

Según denunciaron, la llegada de los ascensores a Ventilla estaba inicialmente prevista para 2025, pero el calendario se habría retrasado hasta 2027, lo que motivó las movilizaciones y las críticas al retraso en la ejecución de las obras de accesibilidad.