Una maqueta del Congreso desfila por Madrid para celebrar los 50 años de 'España en Libertad'

Una réplica a escala del edificio del Congreso ha desfilado este domingo, portada por 26 integrantes del coro de personas con discapacidad visual Fermín Gurbindo, con motivo de los actos de la celebración de los 50 años de 'España en libertad', una acción impulsada por el Gobierno.

El que ha sido llamado como 'Desplazamiento del Congreso' ha arrancado en la carrera de San Jerónimo, desde donde ha ido haciendo distintas paradas por el centro de Madrid hasta llegar a su destino final, que ha sido el parque de El Retiro.

Esta acción colectiva, que ha durado en torno a tres horas, se ha llevado a cabo como un desfile con un ambiente festivo, invitando así a la participación del público.

Según Carmina Gustrán, comisionada para la celebración de los 50 años de 'España en libertad', la democracia "requiere participación, diálogo y gestos que nos recuerden que las instituciones se sostienen sobre la ciudadanía. Esta acción invita justo a eso: a pensar juntos y juntas cómo construimos lo común y cómo cuidamos lo que hemos logrado".

La iniciativa, comisariada por la periodista cultural Marta García Miranda, ha contado con la colaboración del coro Fermín Gurbindo, el actor Juan Navarro y distintos colectivos sociales y artísticos.

En cuanto a la maqueta del edificio del Congreso de los Diputados, ha sido realizada por el ebanista Antonio Bachiller a partir de los planos de cota de la última reforma del edificio.

'Desplazamiento del Congreso' se ha inspirado en 'El Desplazamiento del Palacio de la Moneda', una acción realizada por Roger Bernat en Santiago de Chile en 2014. En aquella ocasión, y a lo largo de dos jornadas, más de 30 organizaciones sociales portaron el palacio y lo trasladaron a La Legua, el barrio con la renta per cápita más baja de la ciudad.

Cada colectivo se hizo cargo de llevar la maqueta a hombros durante un tramo, decidiendo qué comunicar desde el balcón del palacio y cómo acompañar el paso: con música, baile o en silencio.

Para la creación de estas dos obras, Bernat se ha inspirado en una práctica comunitaria de Chiloé, una región del sur de Chile donde la comunidad traslada las casas arrancadas de sus cimientos, apuntalándolas desde el interior y, con la ayuda de bueyes, las van arrastrando sobre troncos.

Según el artista, estos traslados se convierten "en la movilización, el esfuerzo y la fiesta de todos".

Del mismo modo, el desmontaje y traslado del Congreso de los Diputados supone, según Bernat, "no solo la celebración irónica de la inconsistencia del monumento con que el Estado pretende representar su estabilidad, sino una forma de festejar su capacidad de estar en nuevos escenarios, de anunciar nuevos frentes de lucha y, por qué no, de exponerse a la crítica: hacerse realmente público".