EDUCACIÓN
Majadahonda amplía el servicio de su biblioteca los fines de semana con más horario y más puestos
Los estudiantes dispondrán de 244 plazas durante los fines de semana gracias a la suma de 108 nuevos puestos
El Ayuntamiento de Majadahonda ampliará durante los fines de semana de diciembre y enero el número de puestos de estudio en la Biblioteca Municipal 'Francisco Umbral', según ha informado el Consistorio en un comunicado.
A partir de este domingo 7 de diciembre, los estudiantes dispondrán de 108 nuevas plazas en la Sala de Adultos para preparar sus exámenes durante los próximos dos meses. Con esta medida, el número total de puestos de estudio se eleva hasta las 244 plazas.
El horario de apertura ampliado será de 14:30 a 21:00 horas los sábados y de 10:00 a 21:00 horas los domingos. Esta extensión, tanto en el número de puestos como en el horario, se mantendrá durante los meses de diciembre y enero de 2026.
Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero la biblioteca permanecerá cerrada con motivo de las festividades navideñas.
La Biblioteca Municipal dispone además de un servicio de consulta del nivel de ocupación de sus salas de Adultos, Estudio e Infantil en tiempo real a través de la página web municipal de cultura, lo que permite a los usuarios conocer de antemano la disponibilidad de plazas.
