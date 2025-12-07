Los madrileños viajarán más que en 2024 y optarán por destinos nacionales estas Navidades

El Observatorio del Turismo Emisor en la Comunidad de Madrid ha sacado un nuevo informe en el que se detalla la intención de los madrileños para viajar en la época navideña. Dicho informe se basa en 600 encuestas realizadas entre el 23 y el 31 de octubre de 2025 en las que se refleja unos comportamientos muy marcados por la edad, el gasto previsto y las preferencias de cada viajero.

La mayoría de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, 8 de cada 10, tiene previsto o es probable que realicen un viaje en la época de Navidad de este año. De ellos, el 54,4% contratará un alojamiento, más de un 2% respecto a 2024, y un 29% se alojará en segundas residencias o viviendas familiares.

Dentro del perfil de los viajeros, el 67,8%, 5 puntos más que el año anterior, se decantan por destinos nacionales frente al 32,2% que eligen los viajes internacionales. El 74,4% de las personas que no viajarán tienen como preferencia el destino nacional como su viaje "ideal".

Son las mujeres las que apuestan por el turismo nacional, destacando el cultural y de naturaleza (16,5%), con Castilla y León como comunidad más mencionada, seguido por Andalucía y Asturias, mientras que los jóvenes de entre 18 y 29 años prefieren los destinos internacionales para esta época, como Disneyland París (6,3%).

¿Cómo viajan los madrileños en Navidad?

El 43% de madrileños que viajan en Navidad lo hacen acompañados de su familia y el 34,6% lo hace con su pareja, en viajes que durarán entre 3 y 4 días con un gasto medio máximo por persona de 972€, ligeramente inferior al anterior. Hay un 28,8% que ampliarán su estancia hasta los 5-7 días y un 9,1% que se irá más de una semana de vacaciones, la mayoría de ellos a destinos internacionales, un 17,3%, frente al 5,2% en los destinos nacionales.

Presupuestos previstos por los madrileños para sus viajes en Navidad. / EPE

Para las personas que van o prevén viajar al extranjero, el presupuesto máximo es mucho más elevado, 1.359€ de media. En cuanto a los no viajeros, contemplarían un gasto medio de 767€ para destinos nacionales y 1.118€ para una escapada internacional.

El 54,5% de los encuestados contempla como posible el uso de la financiación para el viaje, siendo los adultos de entre 30 y 40 años los que lo hacen en mayor proporción, un 65%.

Este informe, además, señala la creciente profesionalización a la hora de planificar el viaje para este período navideño. El 56,7% contratará un paquete que incluye el transporte y el alojamiento; el 31,1%, un 0,4% más que en 2024, recurrirá a agencias de viajes; y el 52,8% contratará un seguro de viaje.

La Navidad se ha consolidado año a año como una de las épocas claves para viajar, sobre todo dentro del territorio nacional con un perfil de viajero práctico y organizado.