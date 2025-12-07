Ni París, ni Las Vegas: Madrid revalida su título como capital mundial de congresos por séptima vez

La ciudad de Madrid ha sido nombrada por séptima vez como el destino de turismo de reuniones y congresos del mundo en los World Travel Awards, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La capital, que se disputaba el galardón con destinos como Singapur, París, Las Vegas, Sídney, Dubái o Seúl, se ha convertido en la primera ciudad del mundo en obtener el reconocimiento hasta en siete ocasiones.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha recogido el premio en la gala internacional celebrada en el centro de convenciones Exhibition World de Baréin. "Nunca antes un destino había logrado esta distinción durante tantos años seguidos y, además, lo concede la propia industria, lo que multiplica su valor", ha declarado Maíllo.

Según el Consistorio, la colaboración público-privada que se canaliza a través del Madrid Convention Bureau (MCB), el departamento especializado en turismo de reuniones del Área Delegada de Turismo, es una de las claves del éxito de la ciudad en el turismo de reuniones. Un total de 240 empresas forman parte de Madrid Convention Bureau, representando a todos los sectores empresariales involucrados en el turismo de reuniones, desde hoteles a agencias de eventos, transporte o sedes especiales.

La concejala delegada de Turismo ha destacado también el impacto económico del turismo de negocios que "aporta más de 5.500 millones de euros si sumamos el impacto directo e indirecto". En palabras de Maíllo, "estamos ante un sector clave para la economía madrileña y este premio nos anima a seguir apostando por un modelo que genera empleo, actividad y proyección internacional".

Del MICE al éxito global

Madrid prevé cerrar 2025 con un balance positivo para el turismo de reuniones y que se consoliden las cifras de 2024, año en el que se registraron más de 54.700 reuniones y 2,58 millones de participantes. Madrid Convention Bureau ha puesto en marcha durante este año 70 acciones de promoción, entre ferias y salones profesionales, viajes de familiarización, viajes de representación y otros eventos y presentaciones. Además, se ha colaborado con un total de 187 congresos y 31 eventos corporativos.

El próximo año, el plan de acción de Madrid Convention Bureau centrará sus esfuerzos en la promoción de la capital como destino de reuniones y en la captación de negocio (congresos, convenciones y viajes de incentivo), con una estrategia especialmente dirigida a los mercados estratégicos de Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

Esta difusión combinará acciones en origen y en la propia ciudad, mientras que la captación de nuevas oportunidades pondrá el foco en atraer reuniones y eventos de sectores estratégicos para Madrid como la ciberseguridad, el ámbito tecnofinanciero, el sanitario o el big data, favoreciendo sinergias y el desarrollo económico de la capital. La sostenibilidad será el denominador común de todas las actuaciones.