El Estadio de Vallecas se cubre de historia del Rayo: del Tamudazo a su primera foto conocida

El Estadio de Vallecas luce estos días más de rayista que nunca. Las paredes que rodean el campo se han llenado de murales que repasan la historia del Rayo Vallecano y algunos de los momentos más recordados por la afición. La iniciativa ha sido impulsada por la Comunidad de Madrid junto a la Federación de Peñas y la Plataforma ADRV, que se han encargado de poner color a los muros exteriores del estadio.

Entre las escenas pintadas no falta el mítico Tamudazo de la temporada 2010/11, la jugada que salvó al equipo del descenso a Segunda. También se puede ver la primera fotografía documentada de la Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, la recreación del legendario Felines o una imagen de Míchel celebrando un triplete ante la Real Sociedad, además de la plantilla de los famosos Matagigantes.

El paseo continúa con otros hitos: la celebración de uno de los goles al Girondins de Burdeos en la UEFA de 2001, el tanto de Guilherme Alves en el Bernabéu en 1996 o un guiño al equipo femenino, que llegó a disputar la Champions durante tres temporadas seguidas. El resultado es un recorrido visual por la memoria rayista que acompaña a los aficionados desde que se acercan al campo.

Estos murales forman parte de la primera fase de renovación del Estadio de Vallecas. En los últimos meses se han restaurado de manera integral las dos cubiertas y se han reparado las fachadas que dan a la avenida de la Albufera y a la calle Arroyo del Olivar. La gran jardinera de acceso a taquillas, que dificultaba el paso, ha sido sustituida por una escalinata con barandillas adaptadas a la normativa de seguridad.

Dentro del recinto también hay cambios: se han reformado los aseos y, en la zona de federaciones (boxeo, tenis de mesa, ajedrez y billar), se han instalado nuevos sistemas de climatización y extracción, además de mejoras de seguridad. La idea del Gobierno regional es seguir trabajando con el club y con LaLiga en el proyecto de reforma integral del estadio, que está previsto que pueda albergar a unos 14.700 espectadores.