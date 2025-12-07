Un irreconocible Rayo permite al Espanyol rehacerse del ridículo copero

El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez hace muchísimas cosas bien. Sin embargo, en Cornellà-El Prat, el fortín del Espanyol, hizo muy pocas de ellas, por no decir ninguna. El cuadro perico saltó al césped con energía y enrabietado, con la intención de enmendar en Liga el ridículo copero que protagonizó en tierras baleares. Un objetivo que se cumplió gracias a un incansable Dolan, que provocó el penalti que transformó Roberto, y a varios errores gravísimos del cuadro vallecano.

Manolo estaba enfadado por lo sucedido ante el Atlético Baleares, equipo de Segunda RFEF. Su equipo cuajó un partido lamentable en el Estadio Balear y se despidió de la Copa del Rey casi a las primeras de cambio. Una “cagada” en toda regla, como él mismo señaló, que no podía lastrar el buen rendimiento del equipo en Liga.

El inicio de partido dejó claro que el técnico gallego supo apretar las tuercas a sus jugadores, que se comieron al rival desde el minuto 1. Cada acción perica generaba peligro y cada balón aéreo hacía dudar a Batalla bajo palos.

En ese terreno se encontraba cómodo un Espanyol que solo concedió una buena ocasión al Rayo en el primer tiempo tras una pérdida sensible de Urko. Por suerte para los blanquiazules, el remate de Unai López desde dentro del área no fue bueno y Dmitrovic pudo rechazar el esférico.

El dominio perico dio sus frutos en el minuto 37, gracias a la insistencia de uno de sus mejores hombres: Tyrhys Dolan. El de Mánchester fue un ciclón que desquició a la zaga rayista. Primero, provocando un penalti de Chavarría para el 1-0 de Roberto Fernández desde los once metros, un contacto no muy fuerte pero que Sánchez Martínez no dudó en castigar. Después, forzando una amarilla a Mendy que condicionó a la defensa visitante antes del descanso.

En la reanudación, el Rayo exhibió la misma incomodidad que en el primer acto. En ningún momento pudo dominar el encuentro, ni con balón ni en intensidad. Una situación que se agravó con la expulsión de Unai López por una acción infantil: despiste, pérdida y falta clara sobre Edu Expósito. Segunda amarilla y a la calle. Con casi media hora por delante, el partido se ponía muy cuesta arriba.

Con un hombre más, el Espanyol dio un paso al frente y empezó a atosigar al Rayo en su área. Los esfuerzos de Batalla bajo palos y de Mendy y Lejeune en el centro de la defensa se tuvieron que multiplicar para mantener el 1-0 en el marcador. Poco tiempo después, Sánchez Martínez tuvo que ser corregido por el VAR para anular un penalti inexistente a favor del Espanyol: sorprendió el excesivo tiempo que se necesitó para determinar que no hubo mano de Mendy en el remate de Cabrera ni falta de Lejeune sobre Pickel en el posterior rechace.

El Espanyol necesitaba el segundo para respirar tranquilo, y llegó en el minuto 82, obra del obrero del gol, Kike García. No obstante, el gol del veterano delantero fue un espejismo: según el VAR, había fuera de juego por milímetros. Una acción que enrareció el partido de inmediato. Cuatro minutos después, Dolan, algo sobreexcitado, dejó la pierna en una acción con Chavarría que le costó la segunda amarilla. Expulsado y a sufrir.

Cornellà-El Prat empujó, el Espanyol supo frenar la reacción de orgullo del Rayo y sumó tres puntos valiosísimos para dejar atrás lo sucedido en Copa, en un partido con demasiado VAR, mucha polémica y dos expulsiones. Con 27 puntos, el cuadro perico es hoy equipo de Europa League.