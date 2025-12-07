Detenidas cinco personas, entre ellas una menor, por una pelea en una terraza de Alcorcón

Cinco personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas este sábado en Alcorcón tras una pelea registrada en una terraza de la calle Mayor, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press.

El incidente se produjo alrededor de las 18:45 horas, cuando agentes de la Policía Nacional comenzaron a recibir numerosas llamadas que alertaban de un enfrentamiento entre varias personas que estaban arrojando el mobiliario del establecimiento.

Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Alcorcón se desplazaron al lugar para intervenir y separar a los implicados. Los agentes detuvieron a los presuntos autores por delitos de lesiones y riña tumultuaria, trasladando el caso a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Menores.

Los arrestados —todos de nacionalidad española— son dos hombres de 23 y 44 años, dos mujeres de 52 y 58, además de la menor. Dos de ellos requirieron asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante la pelea. Por ahora, se desconocen los motivos que desencadenaron el altercado.