Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital de TorrejónEl RastroOcio artesanalDetenido ChukiPitingoSupermercados abiertosEdificio Metrópolis
instagramlinkedin

INVERSIÓN

La Comunidad de Madrid destina 18 millones para reforzar la atención integral a personas con discapacidad física

El Gobierno regional asegura 731 plazas residenciales con atención diurna y otras 129 adicionales, dentro de un presupuesto récord de 2.904,1 millones para servicios sociales el próximo año

Persona con discapacidad en silla de ruedas.

Persona con discapacidad en silla de ruedas. / FUNDACIÓN ONCE / Europa Press

Gloria Barrios

Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 18 millones de euros para reforzar la atención integral a personas con discapacidad física, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

De esta cantidad, el Gobierno regional ha autorizado 15,1 millones de euros para mantener 18 contratos derivados del Acuerdo Marco, que garantizan 731 plazas en recursos residenciales con atención diurna entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

Recursos residenciales y atención especializada

Estos dispositivos se ubican en varios distritos de la capital y en los municipios de Alcorcón, San Sebastián de los Reyes y Pinto. En ellos se ofrece alojamiento, manutención y apoyo personal para las actividades de la vida diaria y el ocio.

Además, se incluyen tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, así como asistencia psicológica y social, con el objetivo de proporcionar una atención integral adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad física.

El resto de la inversión, de más de 2,8 millones de euros, se destina a 15 contratos que suman 129 plazas públicas adicionales de la misma tipología. En este caso, se trata de acuerdos que no requieren la aprobación del Consejo de Gobierno.

Presupuesto récord en servicios sociales

La Comunidad de Madrid prevé dedicar el próximo año la mayor dotación económica de su historia en servicios sociales, con un presupuesto de 2.904,1 millones de euros para la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, lo que supone un 7,8 % más que en 2025.

Esta ampliación presupuestaria se enmarca en la estrategia regional para reforzar la red de recursos sociales y mejorar la atención a las personas con dependencia y discapacidad en la región.

TEMAS

  1. Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
  2. El Edificio Metrópolis se prepara para su reinauguración convertido en un hotel y varios restaurantes de lujo
  3. Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía
  4. Una mujer fallece y dos niños de 3 años resultan heridos graves tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid
  5. ¿Qué supermercados abren durante el puente de diciembre en Madrid? Esta es la hora de apertura y cierre de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo...
  6. Madrid despliega este puente el dispositivo de seguridad reforzado previsto en el plan navideño
  7. Un niña de 13 años y el carnicero del barrio, los dos 'héroes' del incendio del bloque de Buenavista: “Hay que ser un poco valiente y saber lo que te estás jugando”
  8. Hay una persona especial en mi vida': Amelia Bono confirma que vuelve a estar enamorada

Majadahonda amplía el servicio de su biblioteca los fines de semana con más horario y más puestos

Majadahonda amplía el servicio de su biblioteca los fines de semana con más horario y más puestos

Las plantas depuradoras, incapaces de filtrar medicamentos, son fuentes de contaminación química

Las plantas depuradoras, incapaces de filtrar medicamentos, son fuentes de contaminación química

La Comunidad de Madrid agota en 15 días las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos

La Comunidad de Madrid agota en 15 días las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos

Ni París, ni Las Vegas: Madrid revalida su título como capital mundial de congresos por séptima vez

Ni París, ni Las Vegas: Madrid revalida su título como capital mundial de congresos por séptima vez

Nace un gigante europeo del juguete educativo

Nace un gigante europeo del juguete educativo

Una colisión frontal entre dos turismos en la M-607 de Madrid deja tres heridos

Una colisión frontal entre dos turismos en la M-607 de Madrid deja tres heridos

La industria porcina, en 5 gráficos: Cataluña sacrifica al año 22 millones de cerdos, casi un 50% más que hace 20 años

La industria porcina, en 5 gráficos: Cataluña sacrifica al año 22 millones de cerdos, casi un 50% más que hace 20 años

La Comunidad de Madrid destina 18 millones para reforzar la atención integral a personas con discapacidad física

La Comunidad de Madrid destina 18 millones para reforzar la atención integral a personas con discapacidad física