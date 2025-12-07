La Comunidad de Madrid destina 18 millones para reforzar la atención integral a personas con discapacidad física

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 18 millones de euros para reforzar la atención integral a personas con discapacidad física, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

De esta cantidad, el Gobierno regional ha autorizado 15,1 millones de euros para mantener 18 contratos derivados del Acuerdo Marco, que garantizan 731 plazas en recursos residenciales con atención diurna entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

Recursos residenciales y atención especializada

Estos dispositivos se ubican en varios distritos de la capital y en los municipios de Alcorcón, San Sebastián de los Reyes y Pinto. En ellos se ofrece alojamiento, manutención y apoyo personal para las actividades de la vida diaria y el ocio.

Además, se incluyen tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, así como asistencia psicológica y social, con el objetivo de proporcionar una atención integral adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad física.

El resto de la inversión, de más de 2,8 millones de euros, se destina a 15 contratos que suman 129 plazas públicas adicionales de la misma tipología. En este caso, se trata de acuerdos que no requieren la aprobación del Consejo de Gobierno.

Presupuesto récord en servicios sociales

La Comunidad de Madrid prevé dedicar el próximo año la mayor dotación económica de su historia en servicios sociales, con un presupuesto de 2.904,1 millones de euros para la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, lo que supone un 7,8 % más que en 2025.

Esta ampliación presupuestaria se enmarca en la estrategia regional para reforzar la red de recursos sociales y mejorar la atención a las personas con dependencia y discapacidad en la región.