Así son los radares que más multan en Madrid: la M-30 y el túnel de Avenida de Portugal arrasan en 2025

Los radares de Madrid han vuelto a confirmar a la M-30 como el gran foco de las sanciones por exceso de velocidad en la capital. El cinemómetro situado en el túnel de la Avenida de Portugal (kilómetro 4,150) fue el más "multón" de la ciudad en el primer semestre de 2025, con 21.610 denuncias y una recaudación asociada de 2.286.500 euros, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), recogido por Europa Press.

Pese a seguir al frente del ranking, este dispositivo formuló menos denuncias que en 2024, cuando alcanzó las 31.913 sanciones y superó los 3,38 millones de euros recaudados.

Los otros radares más sancionadores de la M-30

También dentro del anillo de la M-30, el radar del kilómetro 19,800 se situó en segunda posición tras contabilizar, entre enero y junio, 19.238 infracciones por un importe económico de 1.948.200 euros. La cifra supone un notable incremento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando registró 15.881 denuncias.

Muy cerca se colocó el radar del túnel del kilómetro 10,3, con 18.966 sanciones, ligeramente por debajo de las 26.062 de 2024, y una recaudación de 1.955.900 euros.

Fuera de los túneles, uno de los cinemómetros más activos fue el radar de tramo de Sinesio Delgado, que sumó 17.273 denuncias y 1.836.100 euros. Se trata de una cifra importante, aunque claramente inferior a las 27.464 sanciones y 2,87 millones de euros recaudados en 2024.

Otros puntos de la M-30 también concentraron una parte relevante de la actividad sancionadora. Los radares situados en los kilómetros 16,530 y 27,000 acumularon 9.145 y 8.112 infracciones, respectivamente, con 941.800 y 850.700 euros de recaudación. En el ejercicio anterior habían superado ampliamente las 12.000 y 13.000 sanciones.

Fuera de la M-30: Puerta de Hierro, Santa María de la Cabeza y Castellana

Más allá del anillo de circunvalación, varios puntos siguieron registrando una elevada incidencia de infracciones por velocidad. En la Avenida de Puerta de Hierro, a la altura de la farola 5, se contabilizaron 6.478 denuncias, que se tradujeron en 764.800 euros.

El radar del Paseo de Santa María de la Cabeza, número 115, formuló 5.907 sanciones y superó el millón de euros de recaudación (1,03 millones), aunque por debajo de las más de 10.000 denuncias y 1,84 millones registrados en 2024.

También destacó el dispositivo del Paseo de la Castellana, 300, que cerró el semestre con 5.135 sanciones y 677.500 euros asociados.

El subterráneo de Costa Rica dispara su actividad

Uno de los cambios más llamativos del periodo analizado fue el incremento experimentado por el radar del subterráneo de Costa Rica. Este cinemómetro pasó de 1.750 denuncias y 240.700 euros en 2024 a 4.200 infracciones y 556.200 euros en el primer semestre de 2025.

Los 50 radares que más multan de España / Archivo

AEA detalla además otros dispositivos que, sin entrar en el grupo de los más sancionadores, acumulan todavía un volumen considerable de multas. En el kilómetro 19,06 de la M-30 se formularon 4.127 denuncias, muy por debajo de las 14.804 del año anterior, pero aún relevantes en términos de recaudación, con 417.700 euros frente a los 1,5 millones de 2024.

Otros puntos de control con miles de sanciones

El informe incorpora datos de distintos tramos y puntos de control adicionales. Entre ellos:

Radar del kilómetro 7,800: 2.773 sanciones y 285.700 euros.

Kilómetro 6,700: 2.546 denuncias y 265.900 euros.

O’Donnell, farola 067: 2.323 infracciones y 284.500 euros.

Otros dispositivos en los kilómetros 0,500, 13,860, 25,700 y 17,170 de la M-30 sumaron entre 1.100 y 2.100 denuncias cada uno durante el semestre. En la Avenida de Andalucía, número 73, se registraron 1.514 infracciones.

En conjunto, los diez radares más activos de Madrid reunieron 116.064 denuncias, que generaron 12.850.300 euros. La cifra está sensiblemente por debajo de los 17 millones de euros recaudados en el mismo periodo de 2024.

Según AEA, esta reducción se debe principalmente al apagón de varios dispositivos por las obras en la A-5, que han limitado la actividad de algunos de los cinemómetros tradicionalmente más sancionadores de la capital.