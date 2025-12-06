Puentes rotos entre Ayuso y Mónica García en plena crisis sanitaria en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ministra de Sanidad, Mónica García, protagonizaron este sábado parte del debate político durante el acto del Día de la Constitución en el Congreso, marcados por la nueva crisis abierta en la sanidad madrileña.

Ayuso defendió ante los medios que, pese a lo sucedido en el Hospital de Torrejón, no existen motivos para poner en duda el sistema sanitario de la región. Una postura completamente opuesta a la de García, que cuestionó el modelo de gestión privada implantado en varios hospitales madrileños y afirmó que el caso de Torrejón es “solo un pequeño ejemplo” de un sistema orientado al negocio.

Ambas dirigentes coincidieron en el salón de Pasos Perdidos, aunque evitaron saludarse, un gesto que refleja el deterioro absoluto de las relaciones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Y el escenario no parece que vaya a mejorar: Más Madrid y el PSOE ya estudian llevar el caso de Torrejón a los tribunales.

Ayuso denuncia una “campaña a degüello” del Ejecutivo cada vez que enfrenta un problema en su gestión. García, por su parte, responsabiliza a la presidenta madrileña de que buena parte de la sanidad pública esté externalizada en manos del grupo Quirón.

Aunque el caso actual afecta a Ribera Salud, la ministra comentó a los periodistas que las declaraciones del CEO del grupo —priorizando el beneficio económico frente a la reducción de listas de espera— reflejan prácticas que, asegura, también son habituales en Quirón.

García acusó además a la Comunidad de desviar pacientes hacia centros de gestión privada, apoyándose en los datos del Sermas, que muestran una caída de pacientes en hospitales públicos de referencia, como La Paz o el Severo Ochoa, mientras los centros privados aumentan su actividad.

Ayuso, en cambio, volvió a defender con firmeza el modelo madrileño y restó importancia a lo sucedido en Torrejón, calificándolo de “rencillas” internas entre directivos sin impacto en la gestión. También lamentó que este episodio sea “otro ejemplo” de los ataques que —según afirma— recibe constantemente por parte del Gobierno.

“Ya quisiera yo el apoyo que reciben otros cuando tienen una crisis”, dijo visiblemente molesta, aludiendo a la ayuda prestada a Cataluña durante la crisis de la peste porcina. Aseguró además que, por cada consejero de su Gobierno, hay “tres ministros” lanzando críticas contra ella.