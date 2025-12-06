El pueblo de Madrid arrasado por la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'hogar de brujas' y parada de senderistas

La Lastra era en la década de los años 30 un pequeño pueblo de 200 habitantes. Tras el estallido de la Guerra Civil, su cercanía con el frente de la Sierra de Guadarrama lo convirtió en zona tensionada. A la conclusión de la guerra, la mayoría de viviendas quedaron destrozadas por completo. Las que no, fueron abandonadas a su suerte por los vecinos. En cuestión de poco tiempo, el pueblo se convirtió solo en un recuerdo de lo que había sido tan solo unos años antes.

Actualmente, lo único que podemos encontrar en este punto del oeste de la región, perteneciente una parte a Ávila y otra a la Comunidad de Madrid, es un conjunto de muros de viviendas bajas, coronadas por los restos de una vieja ermita. En términos de administración, el lugar pertenece al Ayuntamiento de Peguerinos (Ávila) y a Santa María de la Alameda (Madrid). Situado a 1.400 metros de altitud, es a día de hoy una parada obligatoria para los senderistas que frecuentan la zona.

Un 'pueblo encantado' a una hora de Madrid

Las gentes de los alrededores afirman que, tradicionalmente, ha circulado la leyenda de que los últimos vestigios del pueblo dan cobijo a fantasmas. Además, cuando aún estaba habitado, algunas vecinas eran conocidas como 'brujas' por su bocio: un crecimiento irregular de la glándula tiroidea que les deformaba la cara. La escasa mineralización del agua que corría por los manantiales de la zona provocaba esta enfermedad, que también causaba caída de dientes.

A día de hoy, la ruta de La Lastra es una ruta muy popular entre los senderistas... y entre los aficionados a lo sobrenatural. A la zona se han desplazado personas para grabar psicofonías, así como para tratar de atisbar algún otro signo de presencia fantasmagórica. Algunas crónicas del Medievo describen aquelarres en sus alrededores, por lo que parece que estos orígenes misteriosos de La Lastra se remontan a tiempos remotos.

Si quieres descubrir esta España desaparecida por los bombardeos, o te atraen estos misterios, este pueblo cercano a Robledo de Chavela es tu destino ideal para una buena ruta de domingo.