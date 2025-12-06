El precio de la vivienda crece en Madrid más que la media española, en máximos desde el estallido de la burbuja

El precio de la vivienda ha registrado en el tercer trimestre del año un crecimiento histórico y el segundo más alto en cifras interanuales desde el primer trimestre de 2007, en plena antesala del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando se alcanzó el precio máximo. Entre junio y septiembre de este año, el precio ha subido en el conjunto de España un 12,8% en relación al mismo período del año anterior. Pero en la Comunidad de Madrid, el incremento ha sido incluso superior: un 14,2 %, cuatro puntos más que el registrado en 2024 respecto a 2023, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solo tres comunidades autónomas superaron a Madrid: Murcia, que registró el máximo nacional con un incremento del 15 %, Aragón (14,6) y Castilla y León (14,4). En el extremo opuesto, la comunidad donde menos subió el precio de la vivienda fue Navarra, con un 10,9 %, seguida de Cataluña con un 11,3 %.

. / EPE

El mercado más caliente es el de la vivienda de segunda mano, donde las subidas interanuales (últimos doce meses) ascienden hasta el 13,4%, el mayor porcentaje de toda la serie histórica del organismo público. Nunca este tipo de vivienda había registrado aumentos tan altos, aunque se sitúa solo un 6% por encima de los máximos alcanzados en septiembre de 2007. En Madrid el incremento también fue superior a la media nacional: un 14,9 %.

Los precios de la vivienda nueva, por su parte, han subido más moderadamente. Adquirir un inmueble a estrenar era en septiembre un 9,7 % más costoso que en el mismo mes de 2024, pero los crecimientos se han ralentizado, es decir, sigue subiendo, pero a ritmos más moderados. En Madrid, era un 10,8 % más caro, un punto más que la media nacional.

. / EPE

Madrid supera las medias nacionales en todas las demás comparativas. En incremento trimestral -del tercer trimestre sobre el segundo- subió un 3,2 % frente a un 2,9 nacional. Y el incremento anual acumulado -entre enero y septiembre de 2025- fue del 12,2 % frente al 10,9 de media nacional. En todos los casos, el aumento fue más acelerado que el del tercer trimestre del año pasado.

Todos los agentes del sector estiman que la vivienda seguirá encareciéndose, principalmente impulsada por un desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda. "Estos crecimientos se acentuarán, sobre todo, en las zonas donde la presión de la demanda es mayor, como las grandes capitales y zonas costeras, que tienen una gran capacidad de atracción, ejerciendo de polos de atracción de movimientos migratorios y de compradores extranjeros”, apunta María Matos, portavoz de Fotocasa.

Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, señala que "hay una demanda muy activa que, alentada por la previsión de aumentos de precio y la situación de tipos de interés, está adquiriendo vivienda a ritmos que no se veía desde la burbuja inmobiliaria". Y "ésta es una situación que difícilmente cambiará a corto plazo ya que ninguno de los factores que la determinan parece que vaya a sufrir ningún cambio relevante", advierte.