SUCESO
Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid con sus dos hijos de 3 años, heridos muy graves
Los niños han sido hospitalizados y la Policía Nacional investiga los hechos, ocurridos en la calle Ricardo Ortiz de Ciudad Lineal
Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde el décimo piso de un inmueble de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal, con sus dos hijos de 3 años, ambos hospitalizados con pronóstico muy grave.
Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género, han apuntado fuentes policiales a Europa Press.
El suceso se ha producido en torno a las 9 horas. Según ha informado Emergencias Madrid, los sanitarios de Samur-Protección Civil desplegados en el lugar tan solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer y han trasladado muy graves a los menores al Hospital Universitario 12 de Octubre y al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, según la información facilitada por los servicios de emergencias. En el dispositivo han intervenido, además, efectivos de la Policía Municipal de Madrid y de los Bomberos de Madrid.
