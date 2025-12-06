Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SanidadHospital de TorrejónAlfonso UssíaSupermercados abiertosColegio del PilarEurovisiónTortugas Atocha
instagramlinkedin

CULTURA EN MADRID

El Real Teatro de Retiro celebra la Navidad con una programación festiva para todos los públicos

Los visitantes podrán celebrar la Navidad con el barroco más divertido de J. S. Bach

El Real Teatro de Retiro celebra la Navidad con una programación festiva para todos los públicos

El Real Teatro de Retiro celebra la Navidad con una programación festiva para todos los públicos / TEATRO REAL

EP

Madrid

El Real Teatro de Retiro celebra su tercera Navidad -entre este sábado y el 5 de enero- con una programación pensada para todos los públicos.

Así, el escenario infantil del Teatro Real acogerá más de 30 funciones de seis propuestas diferentes de música, danza y talleres. El Concierto de Navidad, inaugurará la programación con la propuesta 'Marimba Festiva' y, durante todas las fiestas, le seguirán el ballet 'El Cascanueces', los conciertos de villancicos, un taller de valses, el espectáculo de danza 'Va de Bach' y la nueva cita 'Miniclásica: descubriendo la Polifonía'.

En esta temporada, el concierto inaugural del 6 y 7 de diciembre correrá a cargo de Conrado Moya, uno de los intérpretes de marimba más reconocidos internacionalmente, junto al grupo de percusión BOOST.

A partir del 20 de diciembre, subirán al escenario de la Sala Pacífico una selección de coros infantiles como el del CEIP Daniel Martín, la Escolanía de Segovia de la Fundación Don Juan de Borbón, el Coro Joven Compañía Marand Musical y el Coro Infantil Las Veredas.

Los visitantes podrán celebrar la Navidad con el barroco más divertido de J. S. Bach. 'Va de Bach' es una producción de Aracaladanza -Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (2010)- en coproducción con el Real Teatro de Retiro, que vuelve al escenario en el que se estrenó en abril de 2024.

Con el mismo éxito que el pasado año, todas las localidades para 'El Cascanueces' ya están vendidas en el Real Teatro de Retiro. La adaptación de este clásico navideño es de África Guzmán Dance Project en colaboración con la Escuela de ballet África Guzmán de este teatro y ya se ha consolidado como una tradición en la programación de Navidad de este teatro.

TEMAS

  1. Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía
  2. El Edificio Metrópolis se prepara para su reinauguración convertido en un hotel y varios restaurantes de lujo
  3. ¿Sabes qué fue de las tortugas de la estación de Atocha? Una historia con final feliz
  4. ¿Qué supermercados abren durante el puente de diciembre en Madrid? Esta es la hora de apertura y cierre de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo...
  5. ¿Se equivoca España al dejar Eurovisión en manos de Israel? Los expertos hablan: 'Era mirar hacia otro lado o respetar los derechos humanos
  6. Conciertos, talleres y visitas guiadas para celebrar el 24 aniversario de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad
  7. Aún hay palomas mensajeras en Madrid y vuelan más de 1.000 kilómetros sin descanso: 'Volverán al ejército más pronto que tarde
  8. Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá

Armengol llama a actualizar la Constitución a la "diversidad territorial" de España

Armengol llama a actualizar la Constitución a la "diversidad territorial" de España

Las plantas que evitan la desertificación, en peligro en España por el cambio climático y la extracción de agua

Las plantas que evitan la desertificación, en peligro en España por el cambio climático y la extracción de agua

Ayuso acusa al Gobierno de querer tapar su "corrupción" atacando a la Comunidad con el Hospital de Torrejón

Ayuso acusa al Gobierno de querer tapar su "corrupción" atacando a la Comunidad con el Hospital de Torrejón

Al menos 5 muertos, 4 de ellos civiles, en nuevos choques fronterizos entre Afganistán y Pakistán

Al menos 5 muertos, 4 de ellos civiles, en nuevos choques fronterizos entre Afganistán y Pakistán

Sanae Takaichi: el feminismo matizado (o inexistente) de la primera ministra de Japón

Sanae Takaichi: el feminismo matizado (o inexistente) de la primera ministra de Japón

Rescatadas 19 personas de un edificio de Madrid tras un incendio en el cuarto de contadores

Rescatadas 19 personas de un edificio de Madrid tras un incendio en el cuarto de contadores

La conexión mallorquina de los ‘hackers’ prorrusos: un vecino de Manacor fue detenido el año pasado por su relación con los cibercriminales

La conexión mallorquina de los ‘hackers’ prorrusos: un vecino de Manacor fue detenido el año pasado por su relación con los cibercriminales

Isabel Blanco: "La economía silver va más allá de los cuidados y genera empleo"

Isabel Blanco: "La economía silver va más allá de los cuidados y genera empleo"