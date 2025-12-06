El Real Teatro de Retiro celebra la Navidad con una programación festiva para todos los públicos

El Real Teatro de Retiro celebra su tercera Navidad -entre este sábado y el 5 de enero- con una programación pensada para todos los públicos.

Así, el escenario infantil del Teatro Real acogerá más de 30 funciones de seis propuestas diferentes de música, danza y talleres. El Concierto de Navidad, inaugurará la programación con la propuesta 'Marimba Festiva' y, durante todas las fiestas, le seguirán el ballet 'El Cascanueces', los conciertos de villancicos, un taller de valses, el espectáculo de danza 'Va de Bach' y la nueva cita 'Miniclásica: descubriendo la Polifonía'.

En esta temporada, el concierto inaugural del 6 y 7 de diciembre correrá a cargo de Conrado Moya, uno de los intérpretes de marimba más reconocidos internacionalmente, junto al grupo de percusión BOOST.

A partir del 20 de diciembre, subirán al escenario de la Sala Pacífico una selección de coros infantiles como el del CEIP Daniel Martín, la Escolanía de Segovia de la Fundación Don Juan de Borbón, el Coro Joven Compañía Marand Musical y el Coro Infantil Las Veredas.

Los visitantes podrán celebrar la Navidad con el barroco más divertido de J. S. Bach. 'Va de Bach' es una producción de Aracaladanza -Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (2010)- en coproducción con el Real Teatro de Retiro, que vuelve al escenario en el que se estrenó en abril de 2024.

Con el mismo éxito que el pasado año, todas las localidades para 'El Cascanueces' ya están vendidas en el Real Teatro de Retiro. La adaptación de este clásico navideño es de África Guzmán Dance Project en colaboración con la Escuela de ballet África Guzmán de este teatro y ya se ha consolidado como una tradición en la programación de Navidad de este teatro.