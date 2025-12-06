CULTURA EN MADRID
El Real Teatro de Retiro celebra la Navidad con una programación festiva para todos los públicos
Los visitantes podrán celebrar la Navidad con el barroco más divertido de J. S. Bach
EP
El Real Teatro de Retiro celebra su tercera Navidad -entre este sábado y el 5 de enero- con una programación pensada para todos los públicos.
Así, el escenario infantil del Teatro Real acogerá más de 30 funciones de seis propuestas diferentes de música, danza y talleres. El Concierto de Navidad, inaugurará la programación con la propuesta 'Marimba Festiva' y, durante todas las fiestas, le seguirán el ballet 'El Cascanueces', los conciertos de villancicos, un taller de valses, el espectáculo de danza 'Va de Bach' y la nueva cita 'Miniclásica: descubriendo la Polifonía'.
En esta temporada, el concierto inaugural del 6 y 7 de diciembre correrá a cargo de Conrado Moya, uno de los intérpretes de marimba más reconocidos internacionalmente, junto al grupo de percusión BOOST.
A partir del 20 de diciembre, subirán al escenario de la Sala Pacífico una selección de coros infantiles como el del CEIP Daniel Martín, la Escolanía de Segovia de la Fundación Don Juan de Borbón, el Coro Joven Compañía Marand Musical y el Coro Infantil Las Veredas.
Los visitantes podrán celebrar la Navidad con el barroco más divertido de J. S. Bach. 'Va de Bach' es una producción de Aracaladanza -Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (2010)- en coproducción con el Real Teatro de Retiro, que vuelve al escenario en el que se estrenó en abril de 2024.
Con el mismo éxito que el pasado año, todas las localidades para 'El Cascanueces' ya están vendidas en el Real Teatro de Retiro. La adaptación de este clásico navideño es de África Guzmán Dance Project en colaboración con la Escuela de ballet África Guzmán de este teatro y ya se ha consolidado como una tradición en la programación de Navidad de este teatro.
- Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía
- El Edificio Metrópolis se prepara para su reinauguración convertido en un hotel y varios restaurantes de lujo
- ¿Sabes qué fue de las tortugas de la estación de Atocha? Una historia con final feliz
- ¿Qué supermercados abren durante el puente de diciembre en Madrid? Esta es la hora de apertura y cierre de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo...
- ¿Se equivoca España al dejar Eurovisión en manos de Israel? Los expertos hablan: 'Era mirar hacia otro lado o respetar los derechos humanos
- Conciertos, talleres y visitas guiadas para celebrar el 24 aniversario de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad
- Aún hay palomas mensajeras en Madrid y vuelan más de 1.000 kilómetros sin descanso: 'Volverán al ejército más pronto que tarde
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá