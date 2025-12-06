Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'El Prado de noche' regresa este sábado con la primera apertura nocturna de Mengs y Juan Muñoz

También permanecerá abierta la primera planta del edificio Villanueva en cuya Galería Central la obra de Juan Muñoz convive con 'Carlos V en Mühlberg' de Tiziano o 'Las tres gracias' de Rubens

Archivo - Varias personas durante una visita al Museo del Prado de noche, a 2 de marzo de 2024, en Madrid (España). El Museo del Prado, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y Samsung, vuelve a abrir de manera gratuita el primer sábado de cada mes

Archivo - Varias personas durante una visita al Museo del Prado de noche, a 2 de marzo de 2024, en Madrid (España). El Museo del Prado, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y Samsung, vuelve a abrir de manera gratuita el primer sábado de cada mes / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EP

Madrid

El Museo del Prado, con la colaboración de Samsung, abrirá este sábado, Día de la Constitución, sus puertas de 20 a 23.30 horas en una nueva edición de 'El Prado de noche'.

En esta ocasión, la pinacoteca permitirá al público acceder a las exposiciones recientemente inauguradas 'Antonio Rafael Mengs (1728-1779)', con el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA, y 'Juan Muñoz. Historias de Arte', con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.

Mengs fue una figura clave en el nacimiento del Neoclasicismo y uno de los artistas más influyentes del siglo XVIII. La muestra ofrece, a través de casi 160 piezas, una revisión profunda de su obra, pensamiento y legado, en diálogo con los grandes maestros del pasado.

Por su parte, Juan Muñoz fue uno de los escultores más singulares del arte contemporáneo, la exposición reúne instalaciones, esculturas, libros personales, gabinetes con pequeñas figuras, dibujos y grabados que revelan la profunda conexión que el artista mantuvo con pintores como Velázquez y Goya, y con las tradiciones del Renacimiento, el Manierismo y el Barroco.

También permanecerá abierta la primera planta del edificio Villanueva en cuya Galería Central la obra de Juan Muñoz convive con 'Carlos V en Mühlberg' de Tiziano o 'Las tres gracias' de Rubens.

