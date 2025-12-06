MUSEOS
'El Prado de noche' regresa este sábado con la primera apertura nocturna de Mengs y Juan Muñoz
También permanecerá abierta la primera planta del edificio Villanueva en cuya Galería Central la obra de Juan Muñoz convive con 'Carlos V en Mühlberg' de Tiziano o 'Las tres gracias' de Rubens
EP
El Museo del Prado, con la colaboración de Samsung, abrirá este sábado, Día de la Constitución, sus puertas de 20 a 23.30 horas en una nueva edición de 'El Prado de noche'.
En esta ocasión, la pinacoteca permitirá al público acceder a las exposiciones recientemente inauguradas 'Antonio Rafael Mengs (1728-1779)', con el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA, y 'Juan Muñoz. Historias de Arte', con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Mengs fue una figura clave en el nacimiento del Neoclasicismo y uno de los artistas más influyentes del siglo XVIII. La muestra ofrece, a través de casi 160 piezas, una revisión profunda de su obra, pensamiento y legado, en diálogo con los grandes maestros del pasado.
Por su parte, Juan Muñoz fue uno de los escultores más singulares del arte contemporáneo, la exposición reúne instalaciones, esculturas, libros personales, gabinetes con pequeñas figuras, dibujos y grabados que revelan la profunda conexión que el artista mantuvo con pintores como Velázquez y Goya, y con las tradiciones del Renacimiento, el Manierismo y el Barroco.
También permanecerá abierta la primera planta del edificio Villanueva en cuya Galería Central la obra de Juan Muñoz convive con 'Carlos V en Mühlberg' de Tiziano o 'Las tres gracias' de Rubens.
