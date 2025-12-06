Madrid celebra el Puente de la Constitución al ritmo de los grandes musicales

La ciudad de Madrid llega al Puente de la Constitución, uno de los puntos álgidos a nivel turístico en la capital, a ritmo de musicales con propuestas como 'Wicked', 'Los Miserables' o 'The Book of Mormon', que se suman a la oferta cultural de estos días.

En el Teatro Alcalá se podrá disfrutar de 'Wicked, el musical', que lleva representándose de manera ininterrumpida en Broadway desde hace 21 años y desde hace 18 en el West End londinense, congregando más de 60 millones de espectadores en todo el mundo. La obra se traslada a la tierra de Oz antes de la llegada de Dorothy para descubrir la historia de sus legendarias brujas, en una reflexión sobre la identidad, la aceptación y la lucha por la justicia.

La banda sonora, compuesta por Stephen Schwartz, incluye canciones como 'Defying Gravity', 'Popular' o 'For Good'. Contará con horarios especiales por el Puente de la Constitución de martes a lunes (del 8 al 12 de diciembre), han informado los organizadores.

'Los Miserables' estará en el Teatro Apolo, el musical con mayor tiempo de permanencia en cartelera en el mundo, habiendo superado las 16.000 funciones solo en el West End. Se ha representado en 438 ciudades de 57 países, traducido a 22 idiomas y aplaudido por más de 150 millones de espectadores. Basado en la clásica novela de Victor Hugo, es "una historia conmovedora de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio atemporal de la supervivencia del espíritu humano", que explota temas como la justicia, el sacrificio y la esperanza.

La icónica partitura de Boublil y Schönberg incluye inolvidables canciones como 'I Dreamed a Dream', 'On My Own', 'Bring Him Home', 'Do You Hear The People Sing?' y 'One Day More', entre muchas otras.

En el Teatro Rialto se podrá disfrutar de 'The Book of Mormon' que, con más de 600 funciones y 500.000 espectadores, fue elegido el mejor musical de 2024, según los Premios Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical. Es obra de los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, y Robert López, compositor de grandes éxitos como 'Coco' y 'Frozen'.

Uno de los clásicos que continúa es 'El Rey León' en el Teatro Lope de Vega, desde su estreno en 2011 y congregando a seis millones de espectadores en sus más de 4.000 funciones.

De la historia de Cenicienta podrán disfrutar madrileños y visitantes en una obra en el Teatro Coliseum de Madrid que "redefine el concepto de cuento de hadas". Producido por Stage Entertainment España, artífice de grandes éxitos como 'El Rey León' y 'Aladdín', 'Cenicienta' descubre "a una joven valiente y decidida que lucha por un mundo mejor". La partitura, creada en los años 50 por Rodgers & Hammerstein, incluye temas icónicos y es interpretada en directo.