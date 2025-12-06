Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

Madrid celebra la primera 'Ruta del Pisco': cuatro días, 36 bares y coctelerías y sabor peruano

La Embajada del Perú organiza por primera vez un recorrido gastronómico para divulgar el origen y la cultura del pisco

36 locales de Madrid participarán del 11 al 14 de diciembre en la I Ruta del Pisco organizada por la Embajada del Perú.

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Embajada del Perú en España pone en marcha por primera vez en la capital la I Ruta del Pisco, un recorrido en el que 36 locales de restauración y coctelería de Madrid ofrecerán propuestas especiales entre el 11 y el 14 de diciembre.

La iniciativa está pensada para dar a conocer el origen del pisco, su proceso de elaboración, las variedades de uva empleadas y su versatilidad tanto en coctelería como en la armonía con diferentes platos y postres. Durante esos cuatro días, los clientes podrán degustar las marcas más prestigiosas de distintos elaboradores junto a las creaciones de barmans y bartenders que desplegarán todo su savoir faire en torno a la bebida que es emblema nacional del Perú.

Madrid celebra la primera 'Ruta del Pisco': cuatro días, 36 bares y coctelerías y sabor peruano,

Un destilado con denominación de origen y peso cultural

El pisco es un destilado de uva único en el mundo, con denominación de origen reconocida por la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se reserva a la bebida alcohólica producida en el Perú desde finales del siglo XVI con uvas pisqueras en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, utilizando métodos tradicionales que buscan mantener altos estándares de calidad.

Perú reconoce a esta bebida como símbolo nacional y asume la defensa internacional de su autenticidad y su papel como embajador cultural del país. Las múltiples variedades de uva utilizadas en su elaboración, cada una con características propias, reflejan la historia, el arte y el esfuerzo de generaciones de productores peruanos. En este sentido, la promoción internacional del pisco permite crear oportunidades comerciales, abrir nuevos mercados y atraer inversión, lo que contribuye a la sostenibilidad económica y social de las regiones productoras.

Dónde probar el pisco en Madrid: locales participantes

La organización ha habilitado un mapa interactivo con la ubicación de todos los establecimientos que forman parte de la I Ruta del Pisco:

  • 1862 Dry Bar Coctelería. Calle del Pez, 27, Centro, 28004 Madrid
  • Acholao. Calle del Almirante, 20, Centro, 28004 Madrid
  • Akiro Hand Roll Bar. Calle de Hermosilla, 40, Salamanca, 28001 Madrid
  • Angelita Madrid Coctelería. Calle de la Reina, 4, Centro, 28004 Madrid
  • Chifa. Calle de Modesto Lafuente, 64, Chamberí, 28003 Madrid
  • Dantte. Calle de Santa Engracia, 32, 28010 Madrid
  • Devil Cut. Calle del León, 3, Centro, 28014 Madrid
  • Eclipse Coctelería. Calle de Fúcar, 15, 28014 Madrid
  • Ekö Bistro. Calle de Sagasta, 23, Chamberí, 28004 Madrid
  • Funambulista. Calle de las Huertas, 68, Centro, 28014 Madrid
  • Gabos NY Restaurante y Coctelería. Calle de Prim, 5, Centro, 28004 Madrid
  • Gil´s Cocktail Bar. Calle de Recoletos, 15, 28001 Madrid
  • Hoku. Calle de Bravo Murillo, 371, 28020 Madrid
  • La Analógica. Calle de las Huertas, 65, 28014 Madrid
  • La Estrella. Calle de la Estrella, 3, Centro, 28004 Madrid
  • Lima Limón. Calle de Pío Baroja, 7, 28009 Madrid
  • Lima Nikkei Restaurante. Calle de Rosario Pino, 8, Tetuán, 28020 Madrid
  • Mateo Honten. Calle de San Mateo, 14, 28004 Madrid
  • Mikuna Restaurante. Calle de Galileo, 56, Chamberí, 28015 Madrid
  • Momus Coctelería. Calle de San Bartolomé, 11, Centro, 28004 Madrid
  • Noname Bar Madrid. Calle de Claudio Coello, 27, 28001 Madrid
  • Oroya. Plaza de Celenque, 2 (Hotel The Madrid Edition), 28013 Madrid
  • Osaka. Paseo de la Castellana, 36-38, 28046 Madrid
  • Ponja Nikkei. Calle de Santa Teresa, 16, Centro, 28004 Madrid
  • Quinto Elemento. Calle de Atocha, 125, 7º, 28012 Madrid
  • Quispe. Calle del Conde de Aranda, 4, Salamanca, 28001 Madrid
  • Regañadientes. Calle del Almirante, 24, Centro, 28004 Madrid
  • Relatives. Calle de Recoletos, 15, 28001 Madrid
  • Salmon Guru Coctelería. Calle de Echegaray, 21, Centro, 28014 Madrid
  • Shift Public House. Calle del Cardenal Cisneros, 11, 28010 Madrid
  • Sonqo. Calle de Francisco Silvela, 50, 28028 Madrid
  • Ssspresso. Calle Torrecilla del Leal, 9, 28012 Madrid
  • Tarantella. Calle Cavanilles, 19, 28007 Madrid
  • Trafalgar Coctelería. Calle de Alburquerque, 14, 28010 Madrid
  • Viva Madrid Coctelería. Calle de Manuel Fernández y González, 7, 28014 Madrid
  • Zoku Madrid. Calle de José Ortega y Gasset, 73, 28006 Madrid

