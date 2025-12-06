GASTRONOMÍA
Madrid celebra la primera 'Ruta del Pisco': cuatro días, 36 bares y coctelerías y sabor peruano
La Embajada del Perú organiza por primera vez un recorrido gastronómico para divulgar el origen y la cultura del pisco
La Embajada del Perú en España pone en marcha por primera vez en la capital la I Ruta del Pisco, un recorrido en el que 36 locales de restauración y coctelería de Madrid ofrecerán propuestas especiales entre el 11 y el 14 de diciembre.
La iniciativa está pensada para dar a conocer el origen del pisco, su proceso de elaboración, las variedades de uva empleadas y su versatilidad tanto en coctelería como en la armonía con diferentes platos y postres. Durante esos cuatro días, los clientes podrán degustar las marcas más prestigiosas de distintos elaboradores junto a las creaciones de barmans y bartenders que desplegarán todo su savoir faire en torno a la bebida que es emblema nacional del Perú.
Un destilado con denominación de origen y peso cultural
El pisco es un destilado de uva único en el mundo, con denominación de origen reconocida por la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se reserva a la bebida alcohólica producida en el Perú desde finales del siglo XVI con uvas pisqueras en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, utilizando métodos tradicionales que buscan mantener altos estándares de calidad.
Perú reconoce a esta bebida como símbolo nacional y asume la defensa internacional de su autenticidad y su papel como embajador cultural del país. Las múltiples variedades de uva utilizadas en su elaboración, cada una con características propias, reflejan la historia, el arte y el esfuerzo de generaciones de productores peruanos. En este sentido, la promoción internacional del pisco permite crear oportunidades comerciales, abrir nuevos mercados y atraer inversión, lo que contribuye a la sostenibilidad económica y social de las regiones productoras.
Dónde probar el pisco en Madrid: locales participantes
La organización ha habilitado un mapa interactivo con la ubicación de todos los establecimientos que forman parte de la I Ruta del Pisco:
- 1862 Dry Bar Coctelería. Calle del Pez, 27, Centro, 28004 Madrid
- Acholao. Calle del Almirante, 20, Centro, 28004 Madrid
- Akiro Hand Roll Bar. Calle de Hermosilla, 40, Salamanca, 28001 Madrid
- Angelita Madrid Coctelería. Calle de la Reina, 4, Centro, 28004 Madrid
- Chifa. Calle de Modesto Lafuente, 64, Chamberí, 28003 Madrid
- Dantte. Calle de Santa Engracia, 32, 28010 Madrid
- Devil Cut. Calle del León, 3, Centro, 28014 Madrid
- Eclipse Coctelería. Calle de Fúcar, 15, 28014 Madrid
- Ekö Bistro. Calle de Sagasta, 23, Chamberí, 28004 Madrid
- Funambulista. Calle de las Huertas, 68, Centro, 28014 Madrid
- Gabos NY Restaurante y Coctelería. Calle de Prim, 5, Centro, 28004 Madrid
- Gil´s Cocktail Bar. Calle de Recoletos, 15, 28001 Madrid
- Hoku. Calle de Bravo Murillo, 371, 28020 Madrid
- La Analógica. Calle de las Huertas, 65, 28014 Madrid
- La Estrella. Calle de la Estrella, 3, Centro, 28004 Madrid
- Lima Limón. Calle de Pío Baroja, 7, 28009 Madrid
- Lima Nikkei Restaurante. Calle de Rosario Pino, 8, Tetuán, 28020 Madrid
- Mateo Honten. Calle de San Mateo, 14, 28004 Madrid
- Mikuna Restaurante. Calle de Galileo, 56, Chamberí, 28015 Madrid
- Momus Coctelería. Calle de San Bartolomé, 11, Centro, 28004 Madrid
- Noname Bar Madrid. Calle de Claudio Coello, 27, 28001 Madrid
- Oroya. Plaza de Celenque, 2 (Hotel The Madrid Edition), 28013 Madrid
- Osaka. Paseo de la Castellana, 36-38, 28046 Madrid
- Ponja Nikkei. Calle de Santa Teresa, 16, Centro, 28004 Madrid
- Quinto Elemento. Calle de Atocha, 125, 7º, 28012 Madrid
- Quispe. Calle del Conde de Aranda, 4, Salamanca, 28001 Madrid
- Regañadientes. Calle del Almirante, 24, Centro, 28004 Madrid
- Relatives. Calle de Recoletos, 15, 28001 Madrid
- Salmon Guru Coctelería. Calle de Echegaray, 21, Centro, 28014 Madrid
- Shift Public House. Calle del Cardenal Cisneros, 11, 28010 Madrid
- Sonqo. Calle de Francisco Silvela, 50, 28028 Madrid
- Ssspresso. Calle Torrecilla del Leal, 9, 28012 Madrid
- Tarantella. Calle Cavanilles, 19, 28007 Madrid
- Trafalgar Coctelería. Calle de Alburquerque, 14, 28010 Madrid
- Viva Madrid Coctelería. Calle de Manuel Fernández y González, 7, 28014 Madrid
- Zoku Madrid. Calle de José Ortega y Gasset, 73, 28006 Madrid
