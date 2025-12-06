La Embajada del Perú en España pone en marcha por primera vez en la capital la I Ruta del Pisco, un recorrido en el que 36 locales de restauración y coctelería de Madrid ofrecerán propuestas especiales entre el 11 y el 14 de diciembre.

La iniciativa está pensada para dar a conocer el origen del pisco, su proceso de elaboración, las variedades de uva empleadas y su versatilidad tanto en coctelería como en la armonía con diferentes platos y postres. Durante esos cuatro días, los clientes podrán degustar las marcas más prestigiosas de distintos elaboradores junto a las creaciones de barmans y bartenders que desplegarán todo su savoir faire en torno a la bebida que es emblema nacional del Perú.

Madrid celebra la primera 'Ruta del Pisco': cuatro días, 36 bares y coctelerías y sabor peruano, / Cedida

Un destilado con denominación de origen y peso cultural

El pisco es un destilado de uva único en el mundo, con denominación de origen reconocida por la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se reserva a la bebida alcohólica producida en el Perú desde finales del siglo XVI con uvas pisqueras en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, utilizando métodos tradicionales que buscan mantener altos estándares de calidad.

Perú reconoce a esta bebida como símbolo nacional y asume la defensa internacional de su autenticidad y su papel como embajador cultural del país. Las múltiples variedades de uva utilizadas en su elaboración, cada una con características propias, reflejan la historia, el arte y el esfuerzo de generaciones de productores peruanos. En este sentido, la promoción internacional del pisco permite crear oportunidades comerciales, abrir nuevos mercados y atraer inversión, lo que contribuye a la sostenibilidad económica y social de las regiones productoras.

Dónde probar el pisco en Madrid: locales participantes

La organización ha habilitado un mapa interactivo con la ubicación de todos los establecimientos que forman parte de la I Ruta del Pisco: