Una escapada de cuento para el puente de diciembre: la localidad a 1 hora de Madrid conocida como la 'Provenza española' y nombrada Pueblo Mágico del Año 2026

Por fin ha llegado uno de los momentos más esperados por los españoles. Antes de que empiecen de una vez por todas las fiestas navideñas, los ciudadanos podrán disfrutar de unos días de descanso en cualquier lugar que se les venga a la mente gracias al puente de diciembre. Por desgracia, elegir destino a veces es más complicado de lo que parece y, lo que debería ser un momento de alegría, termina en estrés y discusiones.

Mientras unas personas quieren hacer un viaje internacional a lo grande, muchos otros prefieren aprovechar los descuentos que ofrecen las aerolíneas y no hacer sufrir a su bolsillo. Sin embargo, lo que muy poca gente tiene en cuenta es que no hace falta siquiera coger un avión para disfrutar de paisajes que parecen sacados de un cuento.

La Iniciativa Pueblos Mágicos de España ha dado a conocer las villas galardonadas en la edición 2026 de los premios homónimos y, esta vez, el ganador en la categoría de Pueblo Mágico del Año ha sido una de las localidades más extraordinarias de toda Castilla-La Mancha, Brihuega. Está a menos de una hora de Madrid y se la conoce como la 'Provenza española'.

Su atractivo turístico más destacable son los campos de lavanda pero, más allá de lo bonitos que sean, lo cierto es que el pueblo vive de ellos. Pueblos Mágicos subraya que Brihuega ha sabido transformar su identidad agrícola y su entorno natural en una experiencia turística de primer nivel, respetuosa con el medio y con la comunidad local, destacando su apuesta por la sostenibilidad, el cuidado del patrimonio y la proyección internacional.

Un entorno que destaca por la lavada... y por su casco urbano de espíritu medieval

Esta villa de apenas 2.800 habitantes destaca tanto por su precioso casco urbano de espíritu medieval como por sus alrededores, en los que los campos de lavanda tiñen de morado todo el entorno. En el pueblo se extienden casi 1.000 hectáreas de cultivo, lo que ha convertido a Brihuega en uno de los grandes productores mundiales de esta planta aromática. La producción ha llegado incluso a copar alrededor del 10% del total mundial, abasteciendo a firmas de perfumería y cosmética de primer nivel.

En Brihuega se extienden casi 1.000 hectáreas de cultivo de lavanda / ARCO DE LA VILLA

Los argumentos para haber nombrado a esta preciosa villa Pueblo Mágico del Año son numerosos, pero lo mejor es descubrirlo con una escapada exprés este puente de diciembre. El centro urbano de Brihuega está considerado Conjunto Histórico-Artístico, lo que ya demuestra la enorme belleza de las calles empedradas que conforman el entramado de la localidad, dominado por las ruinas del Castillo de Peña Bermeja. Esta fortificación de origen medieval se erige en lo más alto del pueblo, al sur del casco urbano, y desde ella se tienen unas vistas increíbles tanto de la peculiar plaza de toros como del impresionante Convento de San José.

Brihuega es un verdadero paraíso natural que invita a desconectar y sumergirse en un entorno lleno de color y vida / GUÍA REPSOL

A su vez, el pueblo cuenta con hasta tres iglesias que datan del siglo XIII, la de San Miguel, la de San Felipe y la de Santa María de la Peña. Además, todavía se pueden distinguir algunos tramos de sus antiguas murallas y del arco de Cazagón, una de las dos puertas de entrada a la villa que han resistido el paso del tiempo.

¿Cómo llegar a Brihuega?

La mejor época para visitar los campos de lavanda de Brihuega es en verano, porque es cuando la lavanda, el lavandín y el espliego empiezan a florecer y a teñir la villa con ese paisaje que nada tiene que envidiarle a Provenza.

Eso sí, es una localidad perfecta para huir del ritmo frenético de Madrid y, más allá de los campos de lavanda, Brihuega ofrece un espectacular casco urbano que vale la pena visitar. Si tu plan es descubrir territorios nacionales durante este puente de diciembre, con coche o transporte público llegarás sin complicaciones a esta región.