El dulce viral de Madrid que cuesta 4 euros y está a un minuto de Tirso de Molina

A un minuto de Tirso de Molina, en plena calle Mesón de Paredes, se esconde uno de esos locales diminutos que incendian Instagram a base de azúcar y masa hojaldrada. Se llama La Crofflería y su especialidad es el croffle, un híbrido entre croissant y gofre que se ha convertido en dulce fetiche de foodies y turistas de paso por el centro de Madrid.

El fenómeno croffle, explicado en una parada de metro

El croffle nació como una filigrana de pastelería fusión debido a la mezcla de mantequilla junto con el hojaldre del cruasán que se prensan en una plancha de gofre hasta lograr una pieza crujiente por fuera, tierna por dentro y con un enrejado perfecto para atrapar salsas y toppings. La Crofflería ha hecho de esta mezcla su seña de identidad y la despliega en formato merienda viral: foto obligatoria, bocado de rigor y cola en la puerta en horas punta.

El local, registrado como cafetería y pastelería artesana, abrió en 2024 en el número 7 de Mesón de Paredes, a caballo entre Tirso de Molina y Lavapiés, una zona donde conviven bares de toda la vida, restaurantes de cocina internacional y nuevos proyectos de especialidad.

Los dulces más instagrameables, desde 4 euros

La carta gira en torno a los croffles, con un precio de 4 euros la unidad. Los hay clásicos y también "tuneados" con toppings por 4,50 euros, en sabores que parecen pensados para el algoritmo: Lotus, Pantera Rosa, pistacho o el nuevo de chocolate Dubái, una crema intensa y brillante que amenaza con convertirse en el sabor estrella de la temporada.

Pero el último golpe de efecto son los crochurros: mitad churro, mitad croissant, fritos hasta quedar dorados y servidos solos (1 euro la unidad) o en combo con chocolate caliente por 3,20 euros —4 piezas más taza humeante suben a 5,50 euros—. Una opción de merienda golosa que reinterpreta el ritual churrero de toda la vida en clave TikTok.

La Crofflería, la nueva cafetería y pastelería viral de Lavapiés. / @la.croffleria

Roscones diferentes para Reyes

Más allá del dulce del momento, La Crofflería se prepara para la campaña de Navidad con una colección de roscones artesanales rellenos de las mismas cremas que triunfan en barra: pistacho, chocolate Dubái, Lotus… Una alternativa juguetona al roscón tradicional para quienes buscan algo diferente sin renunciar al guiño festivo de la masa brioche y la corona de azúcar.

Dónde probarlo

Local : La Crofflería (@la.croffleria)

: La Crofflería (@la.croffleria) Dirección : Mesón de Paredes, 7. Madrid (metro Tirso de Molina / Lavapiés)

: Mesón de Paredes, 7. Madrid (metro Tirso de Molina / Lavapiés) Precio orientativo :

: Croffles: 4 euros

Crofflitos con toppings: 4,50 euros

Crochurros: 1 euro (3,20 euros con chocolate caliente)

Lote de 4 crochurros + chocolate caliente: 5,50 euros

Un plan perfecto para una ruta centro-Lavapiés: bajar en Tirso, cruzar la plaza, seguir el olor a masa tostada y descubrir por qué un dulce de 4 euros se ha ganado el título de viral del invierno en Madrid.