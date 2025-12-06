Quince años después, detienen en Perú al 'Chuki', el principal sospechoso del asesinato de una menor en Leganés

La Policía peruana ha detenido en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki', uno de los fugitivos más buscados de Europa. Su huida ha terminado quince años después y a casi 10.000 kilómetros del contenedor de basura del municipio madrileño de Leganés donde, en 2010, apareció el cuerpo de su exnovia, la menor Silvia Rodríguez Fernández.

El arresto se ha practicado en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades españolas por un presunto delito de asesinato doloso de una menor. La operación, desarrollada por la Policía Nacional de Perú con el apoyo de INTERPOL, culmina una larga investigación coordinada con España.

Las pesquisas de la Policía Nacional permitieron seguir el rastro del fugitivo hasta su país natal y destapar la identidad falsa con la que habría vivido durante años en la capital peruana. Una vez comprobadas sus huellas dactilares, las autoridades confirmaron su verdadera identidad y pusieron fin a una fuga que se prolongaba desde hacía quince años.

Un crimen que conmocionó Leganés

Los hechos por los que se buscaba a Yong Granadino se remontan al 10 de noviembre de 2010. Ese día fue asesinada Silvia Rodríguez Fernández, una menor de 16 años y expareja sentimental del ahora detenido, en la localidad madrileña de Leganés.

El cadáver de la joven fue introducido en una maleta de color verde militar y arrojado a unos contenedores cercanos al lugar de los hechos. El sospechoso se convirtió rápidamente en el principal investigado, al ser visto por varios testigos oculares cargando la maleta, además de otras pruebas que apuntaban a su presunta responsabilidad en el crimen.

Con el paso de los años, y ante la proximidad de la prescripción del delito, los investigadores redoblaron los esfuerzos para localizarle. Asimismo, un análisis exhaustivo de la información disponible permitió establecer un vínculo que lo situaba en Perú.

Cooperación internacional y 'Europe’s Most Wanted'

En paralelo, a través de los canales de cooperación policial internacional, el fugitivo fue incorporado a El PAcCTO, un programa impulsado por INTERPOL para la búsqueda y detención de delincuentes de alto perfil con posible paradero en países iberoamericanos. Además, se le incluyó en la lista Europe’s Most Wanted de EUROPOL, que reúne a algunos de los criminales más buscados del continente.

Por su parte, la Policía Nacional solicitó también la colaboración de la Sección de Análisis de la Conducta, cuyas gestiones con el entorno de Yong Granadino permitieron confirmar su huida a Perú y que podría estar recibiendo apoyo de familiares en Lima.

Este viernes, las autoridades policiales peruanas informaron de que habían logrado identificar la filiación fraudulenta con la que el fugitivo se había mantenido oculto durante años. Tras coordinar las actuaciones, se procedió a su localización y posterior detención. Una vez contrastada su reseña decadactilar, se verificó fehacientemente su identidad.

Detienen en Perú al asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo / EFE

Otro prófugo arrestado en Alicante a petición de Bélgica

En un operativo paralelo, la Policía Nacional ha detenido en Alicante a otro fugitivo incluido también en la lista de los Europe’s Most Wanted de EUROPOL. Su arresto se produjo apenas dos días después de que su nombre fuera incorporado a esa relación de prófugos de alto riesgo. Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades belgas, tal y como ha informado la Policía a través de un comunicado.

Los hechos por los que se le buscaba ocurrieron en 2009, en Bélgica. Según la investigación, el detenido contactó con la víctima a raíz de un anuncio de búsqueda de empleo que ella había publicado en una plataforma. Tras ese primer contacto, la convenció para acudir a su domicilio con la excusa de ayudarla a encontrar trabajo y se presentó allí después de asegurarse de que la pareja de la mujer había abandonado la vivienda.

Una vez en el interior, y sabiendo que la víctima se encontraba sola con sus hijos menores de edad, la obligó presuntamente a mantener relaciones sexuales. Tras la agresión, el sospechoso huyó primero a Luxemburgo y después a Francia, y se le perdió la pista.

Ante la falta de noticias sobre su paradero desde 2009, las autoridades belgas emitieron una OEDE para determinar si se ocultaba en otro país europeo. El pasado mes de mayo, el Fugitive Active Search Teams (FAST) Bélgica contactó con FAST España al sospechar que el prófugo podría estar escondido en territorio español bajo otra identidad.

Las primeras gestiones realizadas por los agentes españoles apuntaron a que el fugitivo residía en la zona de Alicante, donde finalmente fue localizado el pasado 4 de diciembre. La investigación ha revelado que, en el momento de su arresto, ya estaba realizando preparativos para continuar su huida.

Ambos arrestos subrayan el peso de la cooperación policial internacional y de las redes europeas de búsqueda de fugitivos en la resolución de casos de larga data y en la localización de delincuentes que tratan de diluirse cambiando de país e identidad.