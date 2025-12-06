Detienen en Perú a 'Chuki' por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez hace 15 años en Leganés

La Policía Nacional de Perú ha detenido en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki', sobre quien pesaba una orden internacional de detención emitida por las autoridades españolas por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés, ha informado la Policía española.

Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional de España han permitido su localización quince años después de huir tras, presuntamente, asesinar a su exnovia en 2010. El cadáver de la joven fue localizado en una maleta en un contenedor de localidad madrileña de Leganés.

Los hechos por los que se le buscaba ocurrieron el día 10 de noviembre de 2010 cuando fue asesinada Silvia Rodríguez Fernández, una menor de 16 años y expareja sentimental del ahora detenido, en la localidad de Leganés.

El cadáver de la menor fue introducido en una maleta de color verde militar para después ser arrojado en unos contenedores cercanos al lugar de los hechos. Christian se convirtió en el principal sospechoso al ser visto por varios testigos oculares cuando sostenía la citada maleta, entre otras pruebas de peso que apuntaban a que era el responsable del crimen.

Detienen en Perú al asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo / EFE

Tras un análisis de la información relacionada con el sospechoso se estableció un vínculo que le situaría en Perú. Paralelamente, a través de los canales de cooperación policial internacional, se incorporó al fugitivo a El PAcCTO, promovido por Interpol, que impulsa la búsqueda y detención de aquellos fugitivos de mayor calado con posible ubicación en los países de ámbito iberoamericano. Además se le incluyó en la lista Europe's Most Wanted de Europol como uno de los fugitivos más buscados de Europa.

Teniendo en cuenta la prescripción próxima del delito, se solicitó la colaboración de la Sección de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, gracias a cuyas gestiones con el entorno del fugado se pudo confirmar su huida hacia su país natal, donde podría estar recibiendo sustento por parte de varios familiares en Lima.

Este viernes, las autoridades policiales peruanas informaron que habían logrado identificar la filiación fraudulenta usada por el fugitivo con la que había estado residiendo en Perú todos estos años. Se coordinaron las gestiones oportunas para la localizar a esta persona, teniendo un resultado positivo.

Tras una comprobación de la reseña decadactilar se verificó fehacientemente su identidad, por lo que fue detenido poniendo fin a quince años de fuga.

Detenido en Alicante otro fugitivo buscado por Bélgica

Por otro lado, la Policía ha detenido a un fugado localizado en Alicante, al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Bélgica, había sido incluido en la lista de los Europés Most Wanted de Europol dos días antes de su arresto.

Los hechos por los que se le buscaba ocurrieron en 2009, en Bélgica, cuando el detenido contactó con la víctima, a raíz de un anuncio de búsqueda de empleo publicado por ésta en una plataforma. Después de ese primer contacto, el fugitivo convenció a la mujer para citarse con ella en su domicilio con la excusa de ayudarla a encontrar trabajo, personándose allí tras cerciorarse de que la pareja de ésta había abandonado la vivienda.

Una vez dentro, y siendo conocedor de que la víctima se encontraba sola en casa con sus hijos menores de edad, la obligó a mantener relaciones sexuales con él. Entonces huyó a Luxemburgo y después a Francia, perdiéndose su pista. Dado que se desconocía su paradero desde el año 2009, las autoridades belgas emitieron una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) con el objetivo de determinar si se encontraba oculto en otro país.

El pasado mes de mayo, el Fugitive Active Search Teams (FAST) Bélgica contactó con FAST España para solicitar su colaboración, ya que existían sospechas de que el prófugo podía estar ocultándose en nuestro país bajo otra identidad.

Con las primeras gestiones realizadas, los agentes averiguaron que podría estar residiendo en la zona de Alicante, donde fue finalmente localizado el pasado 4 de diciembre. La investigación ha revelado que el detenido se encontraba haciendo preparativos para continuar su huida.