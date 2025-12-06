Investigación
Detenido un joven en Madrid por el presunto homicidio de su padre
Un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas
EP
Un joven ha sido detenido en la noche de este viernes en Madrid por el presunto homicidio de su padre, un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos han ocurrido en la calle Fenelón del distrito San Blas-Canillejas de Madrid, a la altura del número 14, sobre las 20.20 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido el aviso a través de varias llamadas, en las que se advertía que se había producido una agresión.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado que hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional y una UVI móvil con sanitarios del Summa 112, que han encontrado dentro de una vivienda el cuerpo ya sin vida del hombre de 59 años que presentaba varias heridas incisas.
El personal sanitario sólo ha podido confirmar el fallecimiento y, sin manipular el cuerpo, lo ha puesto a disposición judicial.
- Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía
- El Edificio Metrópolis se prepara para su reinauguración convertido en un hotel y varios restaurantes de lujo
- ¿Sabes qué fue de las tortugas de la estación de Atocha? Una historia con final feliz
- ¿Qué supermercados abren durante el puente de diciembre en Madrid? Esta es la hora de apertura y cierre de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo...
- ¿Se equivoca España al dejar Eurovisión en manos de Israel? Los expertos hablan: 'Era mirar hacia otro lado o respetar los derechos humanos
- Conciertos, talleres y visitas guiadas para celebrar el 24 aniversario de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad
- Aún hay palomas mensajeras en Madrid y vuelan más de 1.000 kilómetros sin descanso: 'Volverán al ejército más pronto que tarde
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá