Un Atlético maltrecho por las lesiones se juega seguir la estela de LaLiga en San Mamés

Y 42 días después, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone volvió a perder. El conjunto rojiblanco atravesaba una dinámica positiva de juego y resultados. El Atlético había dejado atrás un duro comienzo de temporada en el que el equipo mostraba las mismas carencias de la temporada pasada, como si no hubiera pasado un verano de por medio. La recuperación de efectivos y el paso adelante de algunos futbolistas cambió el rumbo en una semana mágica, sumando tres victorias de mérito ante Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht de Frankfurt. Por el camino cayó ante el Arsenal, pero el Atlético ya se reconocía a sí mismo y acumulaba siete victorias consecutivas. El partido en el Camp Nou frenó en seco la dinámica de los rojiblancos, pero las sensaciones en torno al proyecto siguen siendo positivas. "Me gustó el equipo. Estoy tranquilo, los chicos hicieron todo lo que pudieron hacer. No me detengo en la racha, me detengo en el partido de hoy. Me voy contento con el partido, competimos muy bien", confesaba Simeone, satisfecho tras la actuación de los suyos. Este sábado, ante el Athletic Club (21:00 horas) goza de una nueva oportunidad para seguir la estela de Barça y Real Madrid en la cabeza de LaLiga.

"Julián también es persona y puede tener días malos"

Pese al buen hacer de los rojiblancos durante el partido en Barcelona, las miradas apuntan de forma directa a Julián Alvarez. La estrella argentina pasó de puntillas por el partido y los atléticos aclaman una versión más decisiva de su jugador franquicia para poder hacer frente a los partidos grandes. Ya tuvo un mal comienzo de temporada a nivel goleador, que supo subsanar en la 'semana fantástica' anotando seis goles en tres partidos. El técnico argentino defendió a su compatriota al término del encuentro. "Julián, desde que llegó acá, siempre ha rendido a un nivel altísimo, pero también es una persona y puede tener días malos", confesaba Simeone. El argentino buscará reencontrarse con el gol este sábado en su visita a San Mamés.

Enfrente estará un Athletic que no atraviesa la mejor de sus temporadas. El equipo de Valverde consiguió una histórica clasificación a Champions que ahora le está pasando factura en la competición doméstica. Viene de caer entre semana ante el Real Madrid (0-3), en un encuentro donde los bilbaínos fueron muy superados por el conjunto blanco. Tampoco fueron capaces de plantar cara ante el Barça en el Camp Nou (4-0) y en Champions no ha podido imponerse a rivales directos en la lucha por la clasificación. Arsenal, Dortmund, Newcastle y Villarreal son algunos de los conjuntos de renombre ante los que ha caído el equipo rojiblanco, con un balance de 15 goles en contra y solo uno a favor.

Giménez, Baena y Cardoso, lesionados

La derrota en el Camp Nou, más allá de los tres puntos perdidos ante un rival directo, deja un parte de heridos extenso y alarmante de cara a los próximos compromisos que afronta el conjunto rojiblanco. El primero en caer fue un Johnny Cardoso que encadena lesiones y contratiempos desde su llegada al Atlético de Madrid. El estadounidense, en un saltó con Dani Olmo, "sufre una fuerte contusión en el ángulo posteroexterno de la rodilla izquierda sin lesiones articulares asociadas". Regresaba a la titularidad después de que a mediados de septiembre sufriera una lesión de tobillo. Esto provocó que se perdiera compromisos frente a rivales de máxima exigencia como Liverpool, Real Madrid, Arsenal, entre otros. Tras superar dicha dolencia, volvió a sentirse futbolista en Champions ante el Inter de Milán. Ahora, la evolución de las molestias en su rodilla marcará el tiempo de baja para el estadounidense.

En la segunda mitad, fue Álex Baena el sustituido por lesión. El almeriense sufrió "un pinchazo en la parte posterior del muslo" en un intento de arrancada. El propio futbolista confesó que se trataba de unas pequeñas “molestias” tras el encuentro y las pruebas han revelado una lesión muscular de bajo grado en el muslo izquierdo, que le obligará a ausentarse en los partidos ante el Athletic y PSV Eindhoven, al menos.

Por otro lado, el tercer futbolista en caer en combate fue Giménez. “Creo que me he roto”, le comentaba el central uruguayo al propio Cardoso mientras abandonaba el campo renqueante, instantes después del pitido final del partido. "El central uruguayo, quien concluyó el duelo sintiendo molestias, sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo derecho", afirma el comunicado del club. Los precedentes no son demasiado esperanzadores en el caso de Giménez, quien apenas había debutado hace unas semanas esta temporada. El comandante se perdió gran parte del inicio de curso a causa de la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes ante Seattle Sounders. Durante meses, la zaga rojiblanca ha echado en falta a su líder, que en su regreso había solucionado gran parte de los problemas defensivos de los de Simeone. En todo caso, su regreso no se produciría antes del encuentro ante el Girona del día 21 de diciembre.

Tres bajas de especial importancia para el Atlético de Madrid en un momento decisivo de la temporada. Los de Simeone afrontan un mes de diciembre lejos del Metropolitano, donde solo jugarán el encuentro ante el Valencia. El Atlético, más allá de Giménez, Baena y Cardoso, pierde así una de sus grandes bazas, la afición. El que regresa para la causa es Le Normand, que se reincorporó a la dinámica del primer equipo esta semana y ya sitúa el encuentro en San Mamés en el punto de mira. Un partido para seguir enganchado a LaLiga, después de caer ante un Barça que ahora lidera la clasificación.