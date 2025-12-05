Volotea conecta el aeropuerto de Barajas con las ciudades italianas de Génova y Ancona

Volotea ha inaugurado una nueva ruta entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Génova (Italia), que cuenta con dos frecuencias semanales (lunes y viernes), reforzando al conectividad de la capital española con el norte de Italia, una conexión a la que se sumará el 19 de diciembre la ruta Madrid-Ancona, también con dos frecuencias a la semana.

De esta forma, Volotea contará con 12 rutas desde Madrid en 2026, una oferta que se completará con la nueva conexión a Lille, anunciada recientemente y que comenzará a operar el próximo verano.

En Francia, la aerolínea ofrecerá cinco destinos (Burdeos, Lille, Lyon, Nantes y Toulouse), cuatro en Italia (Ancona, Génova, Olbia y Verona), dos en España (Asturias y Vitoria) y, además, una conexión con Atenas (Grecia) operada en código compartido con Aegean. Volotea comenzó a operar en la capital en 2017 y espera superar a finales de este año los 820.000 pasajeros transportados desde Madrid.

El director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, ha señalado que el objetivo de la compañía es ofrecer "más opciones de viaje directas, cómodas y a precios competitivos".