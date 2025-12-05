Videojuegos, cine, arte, luces navideñas y una noche de museo: los mejores planes para este fin de semana en Madrid

La ciudad ofrece diversos planes de ocio para aquellos que quieran aprovechar al máximo el puente de la Constitución Española con precios muy ajustados e incluso con algunas opciones gratuitas.

Cine gratis con Clint Eastwood

Las bibliotecas municipales de Madrid rinden homenaje a Clint Eastwood, que este año ha cumplido 95 años, con un ciclo de cine y coloquios en varios barrios. Dentro del programa, la Biblioteca Pública Municipal Ángel González (Latina) propone dos sesiones muy apetecibles este mismo fin de semana: el viernes se proyecta Los puentes de Madison (1995) y el domingo Invictus (2009), ambas con presentación y diálogo posterior.

📍 Biblioteca Pública Municipal Ángel González (C/ Granja de Torrehermosa, 1, distrito Latina) 📅 Los puentes de Madison: viernes 5 de diciembre, 18.00 h / Invictus: domingo 7 de diciembre, 11.30 h 🔗 Consulta más información aquí

La “Fábrica de los Deseos”: videomapping gratuito en la Puerta del Sol

La Real Casa de Correos, en plena Puerta del Sol, se transforma estas Navidades en la “Fábrica de los Deseos”, un gran espectáculo de videomapping que convierte la fachada del edificio en un calendario de Adviento animado,

La proyección mezcla luz, música y animación 3D para recorrer, entre otras escenas, los lugares Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid. Es un plan 100 % gratuito y basta con colocarse frente a la fachada y dejarse envolver por el show de luz y sonido, sin reserva previa ni entradas.

📍 Real Casa de Correos (Puerta del Sol, Madrid) 📅 Pases diarios hasta el 6 de enero de 2026; fines de semana hasta las 00.00 h 🔗 Consulta más información aquí

"Alfredo Alcain. Una retrospectiva": arte contemporáneo gratis en Sala Alcalá 31

Si te apetece un plan de arte tranquilo en pleno centro, la Sala Alcalá 31 acoge la exposición "Alfredo Alcain. Una retrospectiva", un recorrido por más de seis décadas de trabajo del artista madrileño

La muestra reúne más de 150 obras entre pinturas, esculturas, dibujos y obra gráfica, en las que el autor juega con bodegones, escaparates de comercios de Madrid y escenas cotidianas, siempre en diálogo entre cultura popular y alta cultura.

📍 Sala Alcalá 31 (C/ Alcalá, 31–33, Madrid) 📅 Hasta el 11 de enero de 2026 🔗 Consulta más información aquí

GAME Xmas Experience: el gran parque temático gamer

La cadena de videojuegos GAME convierte el Espacio Ventas (C/ Alcalá, 182) en un enorme mercado navideño interactivo de casi 2.000 m² dedicado a los amantes de lo virtual y al ocio familiar

Habrá amplias zonas dedicadas a la PlayStation 5, simuladores de Gran Turismo 7, experiencias con PlayStation VR2, retos de ASTRO BOT, zona LEGO, carreras de slot CARRERA GO, área retro, espacio infantil y hasta una zona de restauración.

📍Espacio Ventas (C/ Alcalá, 182, Madrid) 📅 Del 6 al 8 de diciembre 🔗 Más información aquí

Noche de museo en el Reina Sofía: “Juan Uslé. Ese barco en la montaña”

El Museo Reina Sofía acaba de inaugurar “Juan Uslé. Ese barco en la montaña”, una gran retrospectiva que repasa más de 40 años de trayectoria del pintor cántabro, con más de un centenar de obras entre pinturas, fotografías y composiciones que recorren su universo abstracto y su vida entre Cantabria y Nueva York.