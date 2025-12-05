¿Qué supermercados abren durante el puente de diciembre en Madrid? Esta es la hora de apertura y cierre de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo...

Este fin de semana, los españoles podrán disfrutar de un descanso más largo de lo habitual. El festivo del 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en sábado y el del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, en lunes, lo que deja una jornada de tres días libres para los ciudadanos.

Con esa disposición de fechas, son muchos son los que se preguntan cuándo abrirán los supermercados, pues basta que haya algún sitio que cierre sus puertas antes de tiempo para que justo falte algo en nuestra nevera o despensa.

Numerosos comercios cerrarán o adaptarán sus horarios, por lo que conviene comprobar antes de hacer la compra qué establecimientos permanecen abiertos. Para facilitar la búsqueda, a continuación te dejamos la hora de apertura y cierre de los supermercados este puente de diciembre.

¿Qué supermercados abren el puente de diciembre en Madrid?

Si quieres aprovechar los días de fiesta para reponer productos frescos o adelantar tus compras navideñas, has de saber que Mercadona mantiene su política habitual en festivos y el sábado 6 de diciembre abrirá con normalidad en horario aproximado de 09:00 a 21:30. Será el único día del puente en el que la cadena estará operativa.

Los centros de Carrefour (hipermercados, Carrefour Market y Express) sí abrirán, aunque no todas las tiendas. El sábado contará con el horario habitual y el lunes con apertura limitada según cada comercio. Es recomendable comprobar en la página web la apertura durante los festivos seleccionando el código postal.

Por otro lado, DIA abrirá el sábado 6 de diciembre, y buena parte de sus supermercados también estarán operativos el lunes 8 de diciembre, aunque en muchos casos con horario reducido. Lidl abrirá el sábado 6 de diciembre en su horario estándar, que suele ser de 09:00 a 21:30 o 22:00.

El Corte Inglés, Supercor e Hipercor serán los supermercados más fáciles de encontrar abiertos durante el puente. El sábado 6 de diciembre y el lunes 8 de diciembre, sus centros funcionarán desde las 10:00 a 22:00. Es la opción perfecta para los que quieran comprar algo a cualquier hora del día.

ALDI abrirá el sábado 6 de diciembre con su horario habitual, generalmente de 09:00 a 21:30. En cambio, el lunes 8 de diciembre la cadena no abrirá sus puertas, mientras que el domingo 7 de diciembre también permanecerá cerrada, siguiendo su política general de descanso dominical.

Otra cadena de supermercados que suele abrir durante los festivos es Alcampo. Se prevé que la mayoría de los comercios estén operativos, pero los horarios pueden contar con horarios especiales. Respecto a Ahorramás, los supermercados también suelen estar abiertos en Fiesta Nacional, aunque algunos lo hacen con un horario reducido, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.