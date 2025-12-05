Los servicios empujarán la economía madrileña por encima de la media española este año y el próximo

La economía madrileña volverá a crecer por encima de la media nacional este año y el próximo gracias al sector servicios, de acuerdo con las previsiones publicadas por la Fundación de las cajas de ahorros, Funcas. Así, el cálculo es que al cierre de 2025, el PIB autonómico haya crecido un 3,3 % frente al 2,9 % nacional. En 2026, el crecimiento será más moderado: un 2,3 y un 1,9 %, respectivamente, pero Madrid sería la comunidad con mayor incremento en todo el país.

Funcas constata que el índice de producción industrial "arrojaba un ligero descenso acumulado" hasta el pasado mes de septiembre, "pero el buen ritmo de crecimiento del empleo en el sector apunta a una evolución no tan desfavorable como la sugerida por dicho indicador". No obstante, el resultado más destacado será en el sector servicios, "cuyo índice de actividad y número de afiliados avanzan de forma vigorosa". En la construcción, el resultado podría situarse en la media, "según se desprende de la evolución de los indicadores adelantados del mismo": licitación oficial y visados de obra.

La tasa de paro podría caer este año hasta una media anual del 8%, "todavía relativamente lejos de su mínimo histórico del 6,2 %". Tras la Comunidad Valenciana, Madrid es la comunidad que ha registrado un mayor crecimiento del empleo desde 2019, "lo que se explica por el también intenso incremento de la población activa". Funcas subraya que la mano de obra extranjera ha desempeñado "un papel importante en esta región, ocupando el 54 % de los empleos creados desde 2022, por encima de la media nacional".

Previsiones PIB Madrid / EPE

Para 2026, el instituto espera que el empuje de la economía madrileña seguirá procediendo de "un sector servicios orientado hacia las ramas más expansivas en el actual ciclo". También dentro de su sector industrial es elevado el peso de las ramas más dinámicas, "si bien el conjunto del sector representa un porcentaje pequeño de la estructura económica madrileña". Finalmente, la negativa evolución de los visados y de la licitación oficial a lo largo de 2025 "anuncia un pobre desempeño en el sector de la construcción". Y prevé que la tasa de desempleo se sitúe en el 7,4%, una de las más bajas de todas las comunidades autónomas.

Crecimiento desigual

Baleares, Canarias y Andalucía -gracias al turismo- y Madrid -por la fortaleza de servicios como los profesionales de apoyo a empresas, logísticos y tecnológicos- serán las comunidades que más crecerán en el agregado de los años 2025 y 2026, según el informe de Funcas. En concreto, las autonomías cuyo PIB se expandirá más de la media española (2,9%) en el presente ejercicio son los dos archipiélagos (3,5 %), Andalucía (3,3 %) y Madrid (3,3 %). Cataluña estará ligeramente por debajo de la media con un 2,8 %, por detrás también de Castilla y León y Castilla-La Mancha, que crecerán un 2,9 %. En 2026, en cambio, se producirá una desaceleración en el conjunto de España (al 1,9 %) y por encima de la media estarán Madrid (2,3 %), Baleares y Andalucía (2,1 %), Cataluña y Canarias (2 %).

Previsiones PIB España / EPE

En el extremo opuesto, las comunidades que menos crecerán este año serán País Vasco y Navarra (2 %, por la debilidad de la industria y la construcción), así como Cantabria (2,1 %, por los mismos motivos) y Extremadura (2,1 %, por la menor presencia de los servicios que más crecen y por ser la comunidad que está atrayendo menos mano de obra inmigrante). El año que viene, por su parte, serán Cantabria y Murcia (1,3 %) y Extremadura, País Vasco, Navarra y Aragón (1,6 %).

Economía en "transición"

"Estas previsiones reflejan una economía en transición. El crecimiento de los últimos años ha estado apoyado en el turismo, en los servicios no turísticos y el gasto público. Todo esto vuelve a la normalidad, pierde fuerza. Y a cambio, el patrón de crecimiento en que se apoyaba España antes de la pandemia vuelve a reaparecer, basado en los servicios de alto valor añadido y en la productividad, lo que favorecerá a las comunidades más dinámicas", ha apuntado Carlos Ocaña, director general de Funcas.

En la misma línea, Raymond Torres, director de coyuntura de la fundación, ha apuntado que el "ciclo de crecimiento posterior a la pandemia se termina y empieza otro ciclo basado en una lógica distinta". Así, ha destacado que el crecimiento "muy alto" de los últimos años ha sido posible porque la economía "es competitiva" y porque "ha ayudado" el crecimiento de la población activa gracias a la inmigración. Pero sobre todo, ha añadido, el crecimiento ha respondido a que el país disponía de una "capacidad productiva ociosa, disponible, para responder al incremento de la demanda".

El lastre de la vivienda

El problema es que ese factor se está agotando. "Pasa a ser mucho más importante la inversión para expandir la capacidad productiva y seguir creciendo. Insistimos mucho en la inversión productiva y también en vivienda, porque no es solo un tema social, sino también económic", ha advertido. Para 2026, así, Funcas prevé una desaceleración del crecimiento por la menor expansión de la población activa ante la escasez de vivienda y su alto precio, lo que reducirá la llegada de inmigrantes y ya se está traduciendo en un descenso de la movilidad laboral que empieza a percibirse en las regiones más dinámicas. Las exportaciones, además, seguirán teniendo un comportamiento discreto, particularmente en las del sector del automóvil, y el turismo frenará su crecimiento.

Torres, en este sentido, ha apuntado que el mayor reto para las comunidades más dinámicas económicamente (las del Ebro, Baleares, Galicia, Cataluña y Madrid) es incrementar su productividad y lograr seguir captando población laboral cualificada, "tanto nacional como extranjera", mediante un "mayor esfuerzo" en inversión productiva, capital humano y vivienda. Para las del sur y Canarias, en cambio, todavía hay capacidad productiva disponible, con lo que "sigue siendo prioritario activar la inserción de los parados para sustentar el crecimiento económico y avanzar en la reducción de las desigualdades territoriales".

Uno de los puntos que destaca el informe, en este sentido, es que ya hay 11 de las 17 comunidades autónomas que presentan una tasa de paro inferior al 10% y que acabarán el año que viene con un nivel de desempleo similar al 7% de países como Francia: País Vasco (6,4%), Cantabria (6,6%), Navarra y Aragón (7%), La Rioja (7,1%), Madrid y Galicia (7,4%), Castilla y León y Cataluña (7,7%). En cambio, las del sur han conseguido reducir el paro en los últimos años, pero seguirán con niveles de entre el 13,7% (Extremadura) y el 11,2% (Comunidad Valenciana).