La San Silvestre Vallecana celebra su 61 edición convertida en "emblema" de la capital

Cada 31 de diciembre, las miradas se centran en una carrera multitudinaria que ya forma parte de la historia de Madrid. Deporte y fiesta se unen en una carrera de 10 kilómetros de distancia km con ediciones popular y élite. La Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana, fundada en 1964 por Antonio Sabugueiro, celebrará este año su 61.ª edición con 42.000 corredores por las calles de Madrid y como "emblema" de la Navidad de la capital española, según manifestó el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

La carrera, con su habitual salida en la Avenida de Concha Espina y meta en la calle Candilejas, en el caso de la popular, y en el interior del estadio de Vallecas, en la internacional, es una de las cuatro pruebas de diez kilómetros de todo el mundo con el certificado oro de World Athletics. Los récords de la carrera, tanto en categoría masculina como femenina, lo tienen dos corredores africanos, el ugandés Jacob Kiplimo (26:41) y la keniana Brigid Kosgei (29:54), que buscarán batirse este 31 de diciembre.

La prueba consta de dos competiciones claramente diferenciadas: una popular (pueden participar los mayores de 16 años con autorización paterno-tutorial), y otra para profesionales. Se trata de un recorrido muy favorable para los corredores puesto que 8 de los 10 kilómetros de los que consta, son casi todos en ligera bajada.

"Una forma mágica de acabar el año"

"Nunca pensé que la carrera tuviese esta magnitud. Tengo 93 años y tengo que pedir el relevo. La ilusión nunca se muere pero mi época y mi hora ya pasó", declaró Sabugueiro, fundador de la prueba, durante la presentación celebrada en el Real Teatro del Retiro. Carla Gallardo, quinta en 2024 y plusmarquista nacional de 10 km en ruta, dijo que tenía "muchas ganas de correr porque es una forma muy mágica de acabar el año", admitió que "solo de pensar en el ambiente vivido se ponen los pelos de punta" y comentó que se ve "preparada para luchar por los primeros puestos".

El mediofondista gallego Adrián Ben, que lleva casi diez años viviendo en Madrid, aseguró que correr en la capital el último día del año es "algo indescriptible". "Vivo en Viveiro, a seis horas y media de Madrid en coche y paso diez o doce días al año en casa. La Navidad es especial, un momento para pasar en familia y yo creía que no habría nada que me sacase de mi casa ese día. La San Silvestre lo ha conseguido", apuntó.

La camiseta conmemorativa de cada edición siempre es uno de los centros de atención para los participantes. Este año, su diseño corre a cargo de Alejandro Parrilla, que ha basado su concepto en que "todo el mundo se sintiera representado". Además, de las 42.000 camisetas, habrá solo diez que de forma aleatoria que tendrán un gato dibujado dentro de la propia ilustración. Esto significa que recibirán una inscripción vitalicia para la prueba que cumple 61 ediciones.

Un éxito que agradecer a Antonio Sabugueiro

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, dijo que la San Silvestre Vallecana es un "éxito que tenemos que agradecer todos los madrileños a Antonio Sabugueiro". "Viene gente de todas las partes de la ciudad a correr. No hay carrera que resuma mejor el espíritu abierto de esta ciudad como la Vallecana. Recorre toda la ciudad de norte al sur y creo que hay pocas experiencias como hacer esta carrera. En Madrid no se entiende la Navidad sin la San Silvestre Vallecana", subrayó.

Antes de la carrera del día 31, el 20 se celebrará la San Silvestre Mini, con la participación de 3.000 niños y niñas hasta los 16 años y en la que por tercera vez los más pequeños correrán con la camiseta oficial de la prueba y recibirán una medalla al terminar.

Recorrido San Silvestre 2025 Popular (desde las 16:55 h): El recorrido discurre por Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones), Serrano, República Argentina, Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Neptuno (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona, Albufera, Sierra del Cadí, Carlos Martín Álvarez, Martínez de la Riva, Candilejas (esquina calle Tiempos Modernos). Recorrido San Silvestre Internacional (19:55 h): El recorrido discurre por: Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones), Serrano, República Argentina, Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Neptuno (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona, Albufera, Monte Igueldo, Martínez de la Riva, Carlos Martín Álvarez, Puerto de Monasterio, Payaso Fofó, Arroyo del Olivar, Estadio de Vallecas.

La San Silvestre Vallecana, fundada por Antonio Sabugueiro, se disputó por primera vez en 1964 con solo 57 corredores. La victoria fue para Jesús Hurtado, que falleció el pasado 17 de junio con 96 años, tras ser en su etapa como atleta quince veces internacional y conquistar once medallas absolutas en los Campeonatos de España de atletismo, proclamándose campeón nacional de 5.000 y 10.000 metros durante la década de los sesenta. También ostentó los récords de España en pista cubierta en las distancias de 2.000 y 3.000 metros."La San Silvestre era un punto de unión muy fuerte para mi padre con la familia Sabugueiro. Fue un punto de impulso hacia el mundo popular. Los últimos años la veía desde casa y la disfrutaba igual", dijo su hijo, Jesús Hurtado.