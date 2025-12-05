El PP de Madrid tacha de "cortina de humo" la crisis del Hospital de Torrejón mientras la izquierda la llevará a los tribunales

Una "cortina de humo" para tapar la "nefasta" gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García. Así ha valorado hoy el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, la crisis en torno al hospital público de gestión privada de Torrejón de Ardoz por las indicaciones dadas por el CEO del grupo concesionario, Ribera Salud, en una conversación con directivos para priorizar procesos asistenciales rentables.

"La Consejería [de Sanidad] está actuando de forma contundente, pidiendo todas las explicaciones necesarias, y así va a seguir haciéndolo", ha señalado a su entrada al acto de homenaje de la Constitución promovido por la Comunidad de Madrid. "Y lo que no va a ocurrir es que la izquierda consiga hacer de este caso una cortina de humo que tape la nefasta gestión del Ministerio de Mónica García y la huelga a la que se ha llamado a los profesionales médicos de toda España", ha añadido. "La ministra tiene a toda la profesión médica en pie frente a su gestión y quiere utilizar esto como una cortina de humo".

Al asunto se ha referido también el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, quien ha reconocido que no les "gusta" "alguna de las cuestiones que hemos oído en algunos audios", pero ha defendido la actuación de la Consejería. El número dos de Ayuso en el partido también ha apuntado contra García, de quien ha dicho, tiene a "todo el sector médico español en contra". "El Gobierno de España va a proteger y va a hacer ruido con cualquier tema para que no se hable de esta huelga en ciernes que tiene la sanidad española", ha añadido.

Desde Más Madrid, su portavoz Manuela Bergerot ha tildado la situación de "obscena" y ha asegurado que la formación ha exigido la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para dirimir responsabilidades políticas además de preparar una denuncia para llevar el caso a la fiscalía.

También el PSOE ha anunciado medidas legales además de haber presentado una proposición no de ley para revertir el modelo de gestión externalizada del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. En Vox aseguran que también se activarán mecanismos de control parlamentario. "Siempre hemos defendido que la gestión indirecta de los servicios públicos con una opción válida, también en materia sanitaria, pero es fundamental que por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid se haga cumplir esos contratos a través de los distintos órganos del Parlamento regional, no solamente el pleno, las comisiones, también la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones", ha señalado su portavoz adjunto en la Asamblea Íñigo Henríquez de Luna.