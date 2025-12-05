¿Nevará en la Sierra de Madrid este puente? La AEMET es clara en su pronóstico

La Sierra de Guadarrama inauguró hace unos días la temporada de nieve. Si bien las nevadas no fueron intensas, lo cierto es que los puertos de Navacerrada, Cotos o Somosierra ya aparecen cubiertos por una capa de unos cinco centímetros de espesor, circunstancia que ha despertado la ilusión de los madrileños más aficionados a los deportes de invierno o, simplemente, a pasar un buen rato aprovechando las posibilidades que ofrecen estas precipitaciones.

Durante un par de jornadas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) llegó a activar la alerta amarilla en esta zona de la Comunidad de Madrid. Si bien parece que las nevadas se han despedido por una temporada de la región, muchos madrileños esperan, ilusionados, que este puente festivo pudiese repetirse el episodio meteorológico.

Madrid no vivirá nevadas este puente

Según la AEMET, la nieve no hará acto de presencia en la Sierra de Madrid este puente. Además, el ascenso moderado de temperaturas previsto para los próximos días podría provocar que disminuyera el espesor que ya la cubre. En las zonas altas de la región, las máximas alcanzarán los trece grados, un valor que provocará el derretimiento de algunas capas de nieve. Por otro lado, las lluvias previstas para este viernes y sábado en la zona también podrían ayudar a que este manto blanco vaya desapareciendo poco a poco.

Así pues, probablemente este no vaya a ser el mejor puente para disfrutar de la nieve, a no ser que estemos dispuestos a mojarnos. El domingo, eso sí, los cielos se abrirán en la Comunidad de Madrid, dejando que algunos rayos de sol se cuelen entre las nubes. Esa jornada, probablemente, será la más propicia para una excursión a la Sierra.